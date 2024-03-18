Заместитель гендиректора ЧЭМК умер на работе

Заместитель генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Федор Каримов внезапно скончался 18 марта. Об этом сообщили URA.RU источники на предприятии.
«Каримов находился на работе. Внезапно ему стало плохо, и он упал. Когда прибыли медики, он уже умер — предварительно, от сердечного приступа», — рассказал инсайдер. На предприятие был отправлен официальный запрос, ответ на который к моменту публикации новости не поступил.
Каримову было 76 лет. Значительную часть жизни он отдал службе в органах МВД, в том числе возглавлял следственное управление по борьбе с организованной преступностью Челябинской области. Выйдя в отставку в звании полковника юстиции, занимался адвокатской деятельностью. На ЧЭМК он отвечал за юридические вопросы и безопасность.
26 февраля арбитражный суд Свердловской области удовлетворил заявление Генпрокуратуры о передаче государству акций нескольких заводов группы ЧЭМК, приватизированных в 1992 году. На все активы группы ЧЭМК в Челябинской области и в других регионах наложен арест. Также арестовано движимое и недвижимое имущество семьи владельца Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова.
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