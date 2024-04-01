В Магнитогорске продают первую тренировочную базу хоккейного клуба «Металлург». Скрин

02 апреля 2024 в 05:25 Размер текста - 17 +

В Челябинской области продают стадион, с которого начиналась история ХК «Металлург» Фото: Илья Московец © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) выставили на продажу первую тренировочную базу хоккейного клуба «Металлург» комплекс «Малютка». Объект продают за 30 миллионов рублей, указано на сайте объявлений. «Продается хоккейный комплекс „Малютка“ [за] 30 000 000 рублей. В составе объекта — каток с забором и трибунами», — указано на сайте объявлений «Авито». Первые тренировки хоккейного клуба «Металлург» проводились на базе комплекса «Малютка». Как рассказывал в интервью «Советскому спорту» вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин, хоккей в Магнитогорске начинался с открытого стадиона «Малютка». «Все началось в 1979 году… Раздевалка в подвале, открытый стадион „Малютка“. Ребята трудились по цехам ММК, а в свободное время брали клюшку», — рассказывал Величкин. На площадке «Малютка» проходили первые тренировки будущего хоккейного клуба в Магнитогорске Скрин с сайта объявлений «Авито» (https://www.avito.ru/magnitogorsk/gotoviy_biznes/hokkeynaya_ploschadka_malyutka_3687419217) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске (Челябинская область) выставили на продажу первую тренировочную базу хоккейного клуба «Металлург» комплекс «Малютка». Объект продают за 30 миллионов рублей, указано на сайте объявлений. «Продается хоккейный комплекс „Малютка“ [за] 30 000 000 рублей. В составе объекта — каток с забором и трибунами», — указано на сайте объявлений «Авито». Первые тренировки хоккейного клуба «Металлург» проводились на базе комплекса «Малютка». Как рассказывал в интервью «Советскому спорту» вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин, хоккей в Магнитогорске начинался с открытого стадиона «Малютка». «Все началось в 1979 году… Раздевалка в подвале, открытый стадион „Малютка“. Ребята трудились по цехам ММК, а в свободное время брали клюшку», — рассказывал Величкин.