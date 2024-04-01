01 апреля 2024

В Магнитогорске продают первую тренировочную базу хоккейного клуба «Металлург». Скрин

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Металлург – Трактор. Магнитогорск, хк металлург, хк трактор, хоккей
В Челябинской области продают стадион, с которого начиналась история ХК «Металлург» Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) выставили на продажу первую тренировочную базу хоккейного клуба «Металлург» комплекс «Малютка». Объект продают за 30 миллионов рублей, указано на сайте объявлений.

«Продается хоккейный комплекс „Малютка“ [за] 30 000 000 рублей. В составе объекта — каток с забором и трибунами», — указано на сайте объявлений «Авито».

Первые тренировки хоккейного клуба «Металлург» проводились на базе комплекса «Малютка». Как рассказывал в интервью «Советскому спорту» вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин, хоккей в Магнитогорске начинался с открытого стадиона «Малютка».

«Все началось в 1979 году… Раздевалка в подвале, открытый стадион „Малютка“. Ребята трудились по цехам ММК, а в свободное время брали клюшку», — рассказывал Величкин.

На площадке «Малютка» проходили первые тренировки будущего хоккейного клуба в Магнитогорске
На площадке «Малютка» проходили первые тренировки будущего хоккейного клуба в Магнитогорске

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В Магнитогорске (Челябинская область) выставили на продажу первую тренировочную базу хоккейного клуба «Металлург» комплекс «Малютка». Объект продают за 30 миллионов рублей, указано на сайте объявлений. «Продается хоккейный комплекс „Малютка“ [за] 30 000 000 рублей. В составе объекта — каток с забором и трибунами», — указано на сайте объявлений «Авито». Первые тренировки хоккейного клуба «Металлург» проводились на базе комплекса «Малютка». Как рассказывал в интервью «Советскому спорту» вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин, хоккей в Магнитогорске начинался с открытого стадиона «Малютка». «Все началось в 1979 году… Раздевалка в подвале, открытый стадион „Малютка“. Ребята трудились по цехам ММК, а в свободное время брали клюшку», — рассказывал Величкин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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