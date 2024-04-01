01 апреля 2024

В Каслях родителям младенцев отказали в бесплатном УЗИ

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение семье Плаксиных свидетельства о рождении дочери. Екатеринбург, младенец, ребенок на руках
Стоимость УЗИ для малыша превышает пять тысяч рублей Фото:

В городе Касли Челябинской области родителям грудных младенцев отказались выдавать направления на бесплатное ультразвуковое обследование. Стоимость УЗИ превышает пять тысяч рублей, аппарат есть только в соседних городах. Об этом рассказала URA.RU одна из мам.

«Мы проходим с ребенком обязательное обследование в месяц, нужны результаты УЗИ, а направление на бесплатную диагностику нам не дают, в нашем городе аппарата нет. Мы записались на обследование в платную клинику в другом городе, в сумме получилось больше пяти тысяч рублей», — уточнила URA.RU мама малыша

Жительница Каслей добавила, что УЗИ входит в перечень стандартного обследования ребенка в месяц, но врачи сообщили, что направлений на исследование нет. Поэтому ей и другим родителям новорожденных приходится записываться на платную диагностику.

«Цены разные, но плюс-минус похожи. Мы записались на УЗИ через две недели. По прайсу: 1600 сердце, 1000 голова, 1500 брюшная полость и 1000 тазобедренный сустав, всего 5100», — пояснила мама малыша.

URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минздрава. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.

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В городе Касли Челябинской области родителям грудных младенцев отказались выдавать направления на бесплатное ультразвуковое обследование. Стоимость УЗИ превышает пять тысяч рублей, аппарат есть только в соседних городах. Об этом рассказала URA.RU одна из мам. «Мы проходим с ребенком обязательное обследование в месяц, нужны результаты УЗИ, а направление на бесплатную диагностику нам не дают, в нашем городе аппарата нет. Мы записались на обследование в платную клинику в другом городе, в сумме получилось больше пяти тысяч рублей», — уточнила URA.RU мама малыша Жительница Каслей добавила, что УЗИ входит в перечень стандартного обследования ребенка в месяц, но врачи сообщили, что направлений на исследование нет. Поэтому ей и другим родителям новорожденных приходится записываться на платную диагностику. «Цены разные, но плюс-минус похожи. Мы записались на УЗИ через две недели. По прайсу: 1600 сердце, 1000 голова, 1500 брюшная полость и 1000 тазобедренный сустав, всего 5100», — пояснила мама малыша. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минздрава. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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