В Каслях родителям младенцев отказали в бесплатном УЗИ

02 апреля 2024 в 10:53 Размер текста - 17 +

Стоимость УЗИ для малыша превышает пять тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В городе Касли Челябинской области родителям грудных младенцев отказались выдавать направления на бесплатное ультразвуковое обследование. Стоимость УЗИ превышает пять тысяч рублей, аппарат есть только в соседних городах. Об этом рассказала URA.RU одна из мам. «Мы проходим с ребенком обязательное обследование в месяц, нужны результаты УЗИ, а направление на бесплатную диагностику нам не дают, в нашем городе аппарата нет. Мы записались на обследование в платную клинику в другом городе, в сумме получилось больше пяти тысяч рублей», — уточнила URA.RU мама малыша Жительница Каслей добавила, что УЗИ входит в перечень стандартного обследования ребенка в месяц, но врачи сообщили, что направлений на исследование нет. Поэтому ей и другим родителям новорожденных приходится записываться на платную диагностику. «Цены разные, но плюс-минус похожи. Мы записались на УЗИ через две недели. По прайсу: 1600 сердце, 1000 голова, 1500 брюшная полость и 1000 тазобедренный сустав, всего 5100», — пояснила мама малыша. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минздрава. К моменту публикации новости ответ на него не поступал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Касли Челябинской области родителям грудных младенцев отказались выдавать направления на бесплатное ультразвуковое обследование. Стоимость УЗИ превышает пять тысяч рублей, аппарат есть только в соседних городах. Об этом рассказала URA.RU одна из мам. «Мы проходим с ребенком обязательное обследование в месяц, нужны результаты УЗИ, а направление на бесплатную диагностику нам не дают, в нашем городе аппарата нет. Мы записались на обследование в платную клинику в другом городе, в сумме получилось больше пяти тысяч рублей», — уточнила URA.RU мама малыша Жительница Каслей добавила, что УЗИ входит в перечень стандартного обследования ребенка в месяц, но врачи сообщили, что направлений на исследование нет. Поэтому ей и другим родителям новорожденных приходится записываться на платную диагностику. «Цены разные, но плюс-минус похожи. Мы записались на УЗИ через две недели. По прайсу: 1600 сердце, 1000 голова, 1500 брюшная полость и 1000 тазобедренный сустав, всего 5100», — пояснила мама малыша. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минздрава. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.