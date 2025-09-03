В Челябинской области водители-дальнобойщики зарабатывают больше 200 000 рублей

В Челябинской области спрос на водителей-дальнобойщиков вырос на 8%. При этом в среднем специалистам предлагают зарплату в размере 195 000 рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».
«Большинство предложений на рынке труда для дальнобойщиков в регионе предполагает вахтовый график работы, который обычно составляет 15/15, 30/30 или 60/30 дней (работа/отдых). При этом в среднем зарплатные вилки для водителей-дальнобойщиков варьируются от 120 000 до 250 000 рублей в месяц», — сообщили в пресс-службе.
Как отметил директор категории «Такси, транспорт и логистика» «Авито Работы» Артем Егоренков, высокая потребность в этих специалистах связана с развитием e-commerce и с тем, что в последнее время резко выросло число международных грузоперевозок. Также в последнее время у соискателей вырос интерес к данным вакансиям.
