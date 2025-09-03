В Челябинской области водители-дальнобойщики зарабатывают больше 200 000 рублей

Спрос на водителей-дальнобойщиков в Челябинской области вырос на 8%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Большинство вакансий для дальнобойщиков предполагает вахтовый метод работы
Большинство вакансий для дальнобойщиков предполагает вахтовый метод работы Фото:

В Челябинской области спрос на водителей-дальнобойщиков вырос на 8%. При этом в среднем специалистам предлагают зарплату в размере 195 000 рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«Большинство предложений на рынке труда для дальнобойщиков в регионе предполагает вахтовый график работы, который обычно составляет 15/15, 30/30 или 60/30 дней (работа/отдых). При этом в среднем зарплатные вилки для водителей-дальнобойщиков варьируются от 120 000 до 250 000 рублей в месяц», — сообщили в пресс-службе.

Как отметил директор категории «Такси, транспорт и логистика» «Авито Работы» Артем Егоренков, высокая потребность в этих специалистах связана с развитием e-commerce и с тем, что в последнее время резко выросло число международных грузоперевозок. Также в последнее время у соискателей вырос интерес к данным вакансиям.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области спрос на водителей-дальнобойщиков вырос на 8%. При этом в среднем специалистам предлагают зарплату в размере 195 000 рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «Большинство предложений на рынке труда для дальнобойщиков в регионе предполагает вахтовый график работы, который обычно составляет 15/15, 30/30 или 60/30 дней (работа/отдых). При этом в среднем зарплатные вилки для водителей-дальнобойщиков варьируются от 120 000 до 250 000 рублей в месяц», — сообщили в пресс-службе. Как отметил директор категории «Такси, транспорт и логистика» «Авито Работы» Артем Егоренков, высокая потребность в этих специалистах связана с развитием e-commerce и с тем, что в последнее время резко выросло число международных грузоперевозок. Также в последнее время у соискателей вырос интерес к данным вакансиям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...