Лучшие снегоходчики страны готовят эффектное зрелище в ЯНАО

В Новом Уренгое пройдут Чемпионат и Первенство России по кроссу на снегоходах

02 апреля 2024 в 13:31 Размер текста - 17 +

6—7 апреля пройдут финальные этапы Чемпионата и Первенства России по кроссу на снегоходах Фото: Илья Московец © URA.RU Более сотни лучших снегоходчиков страны приедут в Новый Уренгой (ЯНАО), чтобы продемонстрировать эффектные кроссы на снегоходах. В газовой столице Ямала шестого и седьмого апреля пройдут финальные этапы Чемпионата и Первенства России по кроссу на снегоходах, Чемпионата России по кросс-сноубайку, сообщает telegram-канал «НУР. Официально». «Шестого и седьмого апреля 2024 года пройдут финальные этапы Чемпионата и Первенства России по кроссу на снегоходах, Чемпионата России по кросс-сноубайку», — говорится в сообщении. В преддверии финала пройдет также четвертый этап Чемпионата и Первенства России по снегоходному кроссу. «В рамках финалов снегоходчики поставят точку в розыгрыше наград Чемпионата и Первенства МФР по кроссу на снегоходах, Чемпионата МФР по кросс-сноубайку», — уточняет источник. В Новый Уренгой приедут более 110 спортсменов из 24-х городов России — из Тобольска, Нарьян-Мара, Братска и Вологодской области. Торжественное открытие намечено на шестое апреля в 11.00. Соревнования пройдут на Южной объездной трассе города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более сотни лучших снегоходчиков страны приедут в Новый Уренгой (ЯНАО), чтобы продемонстрировать эффектные кроссы на снегоходах. В газовой столице Ямала шестого и седьмого апреля пройдут финальные этапы Чемпионата и Первенства России по кроссу на снегоходах, Чемпионата России по кросс-сноубайку, сообщает telegram-канал «НУР. Официально». «Шестого и седьмого апреля 2024 года пройдут финальные этапы Чемпионата и Первенства России по кроссу на снегоходах, Чемпионата России по кросс-сноубайку», — говорится в сообщении. В преддверии финала пройдет также четвертый этап Чемпионата и Первенства России по снегоходному кроссу. «В рамках финалов снегоходчики поставят точку в розыгрыше наград Чемпионата и Первенства МФР по кроссу на снегоходах, Чемпионата МФР по кросс-сноубайку», — уточняет источник. В Новый Уренгой приедут более 110 спортсменов из 24-х городов России — из Тобольска, Нарьян-Мара, Братска и Вологодской области. Торжественное открытие намечено на шестое апреля в 11.00. Соревнования пройдут на Южной объездной трассе города.