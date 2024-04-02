Свердловский главврач попал под следствие из-за траты бюджета на гостиницу

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Открытие корпуса Курганского онкодиспансера. Курган, белый халат, поликлиника, медицина, врач, больница, медики, врачи
Фигурантом дела стал Гарик Хачатрян (архивное фото) Фото:

Главврач Центральной медико-санитарной части №31 (ЦМСЧ) в Новоуральске (Свердловская область) Гарик Хачатрян мог попасть под уголовное преследование, предположительно, из-за траты бюджетных средств на проживание в гостинице. Об этом URA.RU сообщил источник из окружения специалиста.

«Он, приехав в Новоуральск, жил в гостинице. А проживание якобы оплачивал за счет средств ЦМСЧ», — сказал собеседник агентства. По его словам, речь может идти о сумме в миллион рублей.

По данным URA.RU, против Хачатряна возбуждено уголовное дело по ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств). В региональном Следкоме URA.RU не дают комментариев по теме. Отказался от них и сам Хачатрян.

Вечером 28 марта в медсанчасть пришли полицейские. Они производили выемку документов из бухгалтерии. 30 марта Новоуральский городской суд снял Хачатряна с должности — по ходатайству следователей.

Хачатряну 45 лет. ЦМСЧ-31 он возглавил осенью прошлого года.

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Главврач Центральной медико-санитарной части №31 (ЦМСЧ) в Новоуральске (Свердловская область) Гарик Хачатрян мог попасть под уголовное преследование, предположительно, из-за траты бюджетных средств на проживание в гостинице. Об этом URA.RU сообщил источник из окружения специалиста. «Он, приехав в Новоуральск, жил в гостинице. А проживание якобы оплачивал за счет средств ЦМСЧ», — сказал собеседник агентства. По его словам, речь может идти о сумме в миллион рублей. По данным URA.RU, против Хачатряна возбуждено уголовное дело по ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств). В региональном Следкоме URA.RU не дают комментариев по теме. Отказался от них и сам Хачатрян. Вечером 28 марта в медсанчасть пришли полицейские. Они производили выемку документов из бухгалтерии. 30 марта Новоуральский городской суд снял Хачатряна с должности — по ходатайству следователей. Хачатряну 45 лет. ЦМСЧ-31 он возглавил осенью прошлого года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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