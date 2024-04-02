Свердловский главврач попал под следствие из-за траты бюджета на гостиницу

Главврач Центральной медико-санитарной части №31 (ЦМСЧ) в Новоуральске (Свердловская область) Гарик Хачатрян мог попасть под уголовное преследование, предположительно, из-за траты бюджетных средств на проживание в гостинице. Об этом URA.RU сообщил источник из окружения специалиста.
«Он, приехав в Новоуральск, жил в гостинице. А проживание якобы оплачивал за счет средств ЦМСЧ», — сказал собеседник агентства. По его словам, речь может идти о сумме в миллион рублей.
По данным URA.RU, против Хачатряна возбуждено уголовное дело по ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств). В региональном Следкоме URA.RU не дают комментариев по теме. Отказался от них и сам Хачатрян.
Вечером 28 марта в медсанчасть пришли полицейские. Они производили выемку документов из бухгалтерии. 30 марта Новоуральский городской суд снял Хачатряна с должности — по ходатайству следователей.
Хачатряну 45 лет. ЦМСЧ-31 он возглавил осенью прошлого года.
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