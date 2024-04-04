Скорая опровергла задержку выезда бригады к зарезанной мужем женщине из Копейска

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Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, стетоскоп, медицинский работник, бригада скорой помощи, врач, неотложная помощь, медик, скорая помошь
По данным медиков, скорая прибыла через шесть минут после поступления вызова Фото:

Скорая помощь Копейска, города-спутника Челябинска, опровергла заявления соседей о долгом ожидании прибытия медиков к многодетной матери, ставшей жертвой убийства со стороны супруга. Об этом сообщили на станции скорой помощи.

«31 марта на станцию скорой помощи от Единой диспетчерской службы 112 поступил вызов в 14:18. Бригада на вызов прибыла в 14:24. Время ожидания составило шесть минут», — сообщили представители станции скорой помощи Копейска. Они также подчеркнули, что на вызов выезжала именно специализированная реанимационная бригада.

Ранее соседи 36-летней Екатерины Шибановой были возмущены тем, что, по их словам, приходилось ждать помощи полчаса, и к тому же на место прибыла не реанимационная, а обычная фельдшерская бригада. Этот инцидент вызвал широкий резонанс в обществе и привел к обсуждению эффективности работы службы экстренной помощи.

Ранее URA.RU сообщало о трагическом случае в Копейске, где мужчина убил свою жену и совершил самоубийство. Женщину со множеством ножевых ранений обнаружили в одной из квартир по улице Ленина. Ее оперативно доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ей жизнь.

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Скорая помощь Копейска, города-спутника Челябинска, опровергла заявления соседей о долгом ожидании прибытия медиков к многодетной матери, ставшей жертвой убийства со стороны супруга. Об этом сообщили на станции скорой помощи. «31 марта на станцию скорой помощи от Единой диспетчерской службы 112 поступил вызов в 14:18. Бригада на вызов прибыла в 14:24. Время ожидания составило шесть минут», — сообщили представители станции скорой помощи Копейска. Они также подчеркнули, что на вызов выезжала именно специализированная реанимационная бригада. Ранее соседи 36-летней Екатерины Шибановой были возмущены тем, что, по их словам, приходилось ждать помощи полчаса, и к тому же на место прибыла не реанимационная, а обычная фельдшерская бригада. Этот инцидент вызвал широкий резонанс в обществе и привел к обсуждению эффективности работы службы экстренной помощи. Ранее URA.RU сообщало о трагическом случае в Копейске, где мужчина убил свою жену и совершил самоубийство. Женщину со множеством ножевых ранений обнаружили в одной из квартир по улице Ленина. Ее оперативно доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ей жизнь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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