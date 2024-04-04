Скорая опровергла задержку выезда бригады к зарезанной мужем женщине из Копейска

04 апреля 2024 в 15:13 Размер текста - 17 +

По данным медиков, скорая прибыла через шесть минут после поступления вызова Фото: Анна Майорова © URA.RU Скорая помощь Копейска, города-спутника Челябинска, опровергла заявления соседей о долгом ожидании прибытия медиков к многодетной матери, ставшей жертвой убийства со стороны супруга. Об этом сообщили на станции скорой помощи. «31 марта на станцию скорой помощи от Единой диспетчерской службы 112 поступил вызов в 14:18. Бригада на вызов прибыла в 14:24. Время ожидания составило шесть минут», — сообщили представители станции скорой помощи Копейска. Они также подчеркнули, что на вызов выезжала именно специализированная реанимационная бригада. Ранее соседи 36-летней Екатерины Шибановой были возмущены тем, что, по их словам, приходилось ждать помощи полчаса, и к тому же на место прибыла не реанимационная, а обычная фельдшерская бригада. Этот инцидент вызвал широкий резонанс в обществе и привел к обсуждению эффективности работы службы экстренной помощи. Ранее URA.RU сообщало о трагическом случае в Копейске, где мужчина убил свою жену и совершил самоубийство. Женщину со множеством ножевых ранений обнаружили в одной из квартир по улице Ленина. Ее оперативно доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ей жизнь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Скорая помощь Копейска, города-спутника Челябинска, опровергла заявления соседей о долгом ожидании прибытия медиков к многодетной матери, ставшей жертвой убийства со стороны супруга. Об этом сообщили на станции скорой помощи. «31 марта на станцию скорой помощи от Единой диспетчерской службы 112 поступил вызов в 14:18. Бригада на вызов прибыла в 14:24. Время ожидания составило шесть минут», — сообщили представители станции скорой помощи Копейска. Они также подчеркнули, что на вызов выезжала именно специализированная реанимационная бригада. Ранее соседи 36-летней Екатерины Шибановой были возмущены тем, что, по их словам, приходилось ждать помощи полчаса, и к тому же на место прибыла не реанимационная, а обычная фельдшерская бригада. Этот инцидент вызвал широкий резонанс в обществе и привел к обсуждению эффективности работы службы экстренной помощи. Ранее URA.RU сообщало о трагическом случае в Копейске, где мужчина убил свою жену и совершил самоубийство. Женщину со множеством ножевых ранений обнаружили в одной из квартир по улице Ленина. Ее оперативно доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ей жизнь.