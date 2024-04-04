Группу челябинцев, грабивших детей-сирот, отправили в колонию

Половину участников группировки отправили в колонию Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Группе жителей Челябинской области из восьми человек, похищавших и грабивших детей-сирот, вынесли приговор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, часть из них отправилась в колонию строгого режима.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил четверым осужденным наказание от семи до 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Еще четверых приговорил к наказанию от трех до шести с половиной лет лишения свободы условно, с испытательными сроками от двух до четырех лет», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Также был удовлетворен гражданский иск потерпевших. Осужденные должны выплатить им свыше трех миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

Осужденные в период с февраля 2018 года по июнь 2021 года под различными предлогами вымогали денежные средства у сирот. Некоторых из них они похищали и начинали угрожать для получения денежных средств, у других обманным путем забирали банковские карты и снимали с них деньги.