03 апреля 2024

Правительство ХМАО выделит ветеранам боевых действий по 120 тысяч рублей на газификацию

Участники боевых действий из ХМАО смогут бесплатно провести газ в свои дома
© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Станислава Мошарова в Кунашакский район. Челябинск, газ, газпром, газовая плита, газификация, голубое топливо
Ветеранам боевых действий выделят по 120 тысяч рублей на газификацию жилья Фото:

Власти ХМАО выделят ветеранам боевых действий по 120 тысяч рублей на газификацию жилья. Информацию об этом опубликовали на сайте окружного правительства.

«Законодательством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры ветеранам боевых действий установлена дополнительная мера социальной поддержки, предоставляемая в денежном выражении, в виде оплаты газификации жилого дома (квартиры). Максимальный размер составляет 120 000 рублей», — сообщается в документе. Уточняется, что данная мера носит заявительный характер.

Также теперь югорчане, получившие удостоверение ветерана боевых действий на бумажном носителе, могут оформит специальные пластиковые карты с чипом. Благодаря этому можно будет легко подтвердить право на льготы.

Ранее URA.RU писало о том, что к февралю текущего года в ХМАО было принято 3,5 тысячи заявок на догазификацию. Полностью подключены к газу более 1,5 тысячи домов югорчан.

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Власти ХМАО выделят ветеранам боевых действий по 120 тысяч рублей на газификацию жилья. Информацию об этом опубликовали на сайте окружного правительства. «Законодательством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры ветеранам боевых действий установлена дополнительная мера социальной поддержки, предоставляемая в денежном выражении, в виде оплаты газификации жилого дома (квартиры). Максимальный размер составляет 120 000 рублей», — сообщается в документе. Уточняется, что данная мера носит заявительный характер. Также теперь югорчане, получившие удостоверение ветерана боевых действий на бумажном носителе, могут оформит специальные пластиковые карты с чипом. Благодаря этому можно будет легко подтвердить право на льготы. Ранее URA.RU писало о том, что к февралю текущего года в ХМАО было принято 3,5 тысячи заявок на догазификацию. Полностью подключены к газу более 1,5 тысячи домов югорчан.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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