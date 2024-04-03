Правительство ХМАО выделит ветеранам боевых действий по 120 тысяч рублей на газификацию

Власти ХМАО выделят ветеранам боевых действий по 120 тысяч рублей на газификацию жилья. Информацию об этом опубликовали на сайте окружного правительства.
«Законодательством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры ветеранам боевых действий установлена дополнительная мера социальной поддержки, предоставляемая в денежном выражении, в виде оплаты газификации жилого дома (квартиры). Максимальный размер составляет 120 000 рублей», — сообщается в документе. Уточняется, что данная мера носит заявительный характер.
Также теперь югорчане, получившие удостоверение ветерана боевых действий на бумажном носителе, могут оформит специальные пластиковые карты с чипом. Благодаря этому можно будет легко подтвердить право на льготы.
Ранее URA.RU писало о том, что к февралю текущего года в ХМАО было принято 3,5 тысячи заявок на догазификацию. Полностью подключены к газу более 1,5 тысячи домов югорчан.
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