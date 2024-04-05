Общество Транспорт Из аэропорта Челябинска возобновились авиарейсы в Махачкалу 06 апреля 2024 в 15:45 Размер текста - 17 + Рейс из Челябинска в Махачкалу будет выполняться по субботам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Авиакомпания Red Wings 6 апреля возобновила перелеты из Челябинска в Махачкалу. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта имени Игоря Курчатова. «Сегодня авиакомпания Red Wings возобновила рейсы в Махачкалу. Рейс выполняется по субботам», — уточняет пресс-служба аэропорта в своем telegram-канале. Вылет самолета из Челябинска запланирован на 06:10, прибытие в Махачкалу — в 07:30. Вылет из Махачкалы в 09:00, прибытие в Челябинск в 13:50. Время в пути составит три часа 20 минут. Полеты будут выполняться на воздушном судне Sukhoi Superjet 100. Аэропорт Челябинска сменил расписание на летнее. Сезон стартовал 31 марта. В летнем расписании международного аэропорта имени Игоря Курчатова сохранятся традиционные и самые востребованные линии, а также откроются южные направления, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Авиакомпания Red Wings 6 апреля возобновила перелеты из Челябинска в Махачкалу. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта имени Игоря Курчатова. «Сегодня авиакомпания Red Wings возобновила рейсы в Махачкалу. Рейс выполняется по субботам», — уточняет пресс-служба аэропорта в своем telegram-канале. Вылет самолета из Челябинска запланирован на 06:10, прибытие в Махачкалу — в 07:30. Вылет из Махачкалы в 09:00, прибытие в Челябинск в 13:50. Время в пути составит три часа 20 минут. Полеты будут выполняться на воздушном судне Sukhoi Superjet 100. Аэропорт Челябинска сменил расписание на летнее. Сезон стартовал 31 марта. В летнем расписании международного аэропорта имени Игоря Курчатова сохранятся традиционные и самые востребованные линии, а также откроются южные направления, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям