05 апреля 2024

Из аэропорта Челябинска возобновились авиарейсы в Махачкалу

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие Международного аэропорта Игорь Курчатов. Челябинск, аэропорт игорь курчатов
Рейс из Челябинска в Махачкалу будет выполняться по субботам Фото:

Авиакомпания Red Wings 6 апреля возобновила перелеты из Челябинска в Махачкалу. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта имени Игоря Курчатова.

«Сегодня авиакомпания Red Wings возобновила рейсы в Махачкалу. Рейс выполняется по субботам», — уточняет пресс-служба аэропорта в своем telegram-канале.

Вылет самолета из Челябинска запланирован на 06:10, прибытие в Махачкалу — в 07:30. Вылет из Махачкалы в 09:00, прибытие в Челябинск в 13:50. Время в пути составит три часа 20 минут. Полеты будут выполняться на воздушном судне Sukhoi Superjet 100.

Аэропорт Челябинска сменил расписание на летнее. Сезон стартовал 31 марта. В летнем расписании международного аэропорта имени Игоря Курчатова сохранятся традиционные и самые востребованные линии, а также откроются южные направления, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

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Авиакомпания Red Wings 6 апреля возобновила перелеты из Челябинска в Махачкалу. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта имени Игоря Курчатова. «Сегодня авиакомпания Red Wings возобновила рейсы в Махачкалу. Рейс выполняется по субботам», — уточняет пресс-служба аэропорта в своем telegram-канале. Вылет самолета из Челябинска запланирован на 06:10, прибытие в Махачкалу — в 07:30. Вылет из Махачкалы в 09:00, прибытие в Челябинск в 13:50. Время в пути составит три часа 20 минут. Полеты будут выполняться на воздушном судне Sukhoi Superjet 100. Аэропорт Челябинска сменил расписание на летнее. Сезон стартовал 31 марта. В летнем расписании международного аэропорта имени Игоря Курчатова сохранятся традиционные и самые востребованные линии, а также откроются южные направления, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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