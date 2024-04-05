Из аэропорта Челябинска возобновились авиарейсы в Махачкалу

Авиакомпания Red Wings 6 апреля возобновила перелеты из Челябинска в Махачкалу. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта имени Игоря Курчатова.
«Сегодня авиакомпания Red Wings возобновила рейсы в Махачкалу. Рейс выполняется по субботам», — уточняет пресс-служба аэропорта в своем telegram-канале.
Вылет самолета из Челябинска запланирован на 06:10, прибытие в Махачкалу — в 07:30. Вылет из Махачкалы в 09:00, прибытие в Челябинск в 13:50. Время в пути составит три часа 20 минут. Полеты будут выполняться на воздушном судне Sukhoi Superjet 100.
Аэропорт Челябинска сменил расписание на летнее. Сезон стартовал 31 марта. В летнем расписании международного аэропорта имени Игоря Курчатова сохранятся традиционные и самые востребованные линии, а также откроются южные направления, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!