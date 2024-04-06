Жители ХМАО пожаловались на мигрантов, живущих в подвале дома

07 апреля 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

Мигрантов ежедневно увозят на «Газели», а вечером возвращают обратно Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Ханты-Мансийске в подвале жилого дома 13а по улице Сутормина поселились мигранты. В соцсетях очевидцы сообщили, что ежедневно по утрам их забирает машина, а вечером привозит обратно. «Сутормина 13а — в подвале живут мигранты. Рано утром приезжает за ними „Газель“. Они быстро как тараканы выскакивают толпой, садятся и уезжают. Вечером привозят», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск». В комментариях подписчики отметили, что такая ситуация не нормальна и посоветовали обратиться в управляющую компанию. Один из пользователей рассказал, что в квартире дома 7 на улице Дунина-Горкавича также постоянно видят большое количество мигрантов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ не получен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийске в подвале жилого дома 13а по улице Сутормина поселились мигранты. В соцсетях очевидцы сообщили, что ежедневно по утрам их забирает машина, а вечером привозит обратно. «Сутормина 13а — в подвале живут мигранты. Рано утром приезжает за ними „Газель“. Они быстро как тараканы выскакивают толпой, садятся и уезжают. Вечером привозят», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск». В комментариях подписчики отметили, что такая ситуация не нормальна и посоветовали обратиться в управляющую компанию. Один из пользователей рассказал, что в квартире дома 7 на улице Дунина-Горкавича также постоянно видят большое количество мигрантов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ не получен.