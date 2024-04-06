06 апреля 2024

Жители ХМАО пожаловались на мигрантов, живущих в подвале дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Жилье для детей сирот. Курган, подвал дома
Мигрантов ежедневно увозят на «Газели», а вечером возвращают обратно Фото:

В Ханты-Мансийске в подвале жилого дома 13а по улице Сутормина поселились мигранты. В соцсетях очевидцы сообщили, что ежедневно по утрам их забирает машина, а вечером привозит обратно.

«Сутормина 13а — в подвале живут мигранты. Рано утром приезжает за ними „Газель“. Они быстро как тараканы выскакивают толпой, садятся и уезжают. Вечером привозят», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск».

В комментариях подписчики отметили, что такая ситуация не нормальна и посоветовали обратиться в управляющую компанию. Один из пользователей рассказал, что в квартире дома 7 на улице Дунина-Горкавича также постоянно видят большое количество мигрантов.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ не получен.

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В Ханты-Мансийске в подвале жилого дома 13а по улице Сутормина поселились мигранты. В соцсетях очевидцы сообщили, что ежедневно по утрам их забирает машина, а вечером привозит обратно. «Сутормина 13а — в подвале живут мигранты. Рано утром приезжает за ними „Газель“. Они быстро как тараканы выскакивают толпой, садятся и уезжают. Вечером привозят», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск». В комментариях подписчики отметили, что такая ситуация не нормальна и посоветовали обратиться в управляющую компанию. Один из пользователей рассказал, что в квартире дома 7 на улице Дунина-Горкавича также постоянно видят большое количество мигрантов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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