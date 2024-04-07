Певец Олег Майами опубликовал видео, где раздевается и танцует под новый совместный трек с Niletto (Данилом Прытковым) и Лешей Свиком (родились в Екатеринбурге). Их совместная песня «Громче города» вышла 5 апреля.
«Вы знаете, под какой трек разносить эти выходные. Кто лучше повторит — сделаю репост», — пишет Майами под своим видео, опубликованным в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
В комментариях фанаты просят, чтобы было больше подобных видео. «Снимайте только в таком виде…», — пишет подписчица.
Новый трек уральские артисты анонсировали еще 8 марта. Они приурочили его к женскому празднику. Также у певцов есть еще одна совместная композиция «Не вспоминай», которая стала настоящим хитом.
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