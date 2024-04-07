07 апреля 2024
06 апреля 2024

Олег Майами разделся на видео под новый совместный трек с уральскими музыкантами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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День города в Екатеринбурге. Екатеринбург, майами олег, кривиков олег
Фанаты просят Олега Майами чаще снимать видео без одежды (архивное фото) Фото:

Певец Олег Майами опубликовал видео, где раздевается и танцует под новый совместный трек с Niletto (Данилом Прытковым) и Лешей Свиком (родились в Екатеринбурге). Их совместная песня «Громче города» вышла 5 апреля.

«Вы знаете, под какой трек разносить эти выходные. Кто лучше повторит — сделаю репост», — пишет Майами под своим видео, опубликованным в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

В комментариях фанаты просят, чтобы было больше подобных видео. «Снимайте только в таком виде…», — пишет подписчица.

Новый трек уральские артисты анонсировали еще 8 марта. Они приурочили его к женскому празднику. Также у певцов есть еще одна совместная композиция «Не вспоминай», которая стала настоящим хитом.

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Певец Олег Майами опубликовал видео, где раздевается и танцует под новый совместный трек с Niletto (Данилом Прытковым) и Лешей Свиком (родились в Екатеринбурге). Их совместная песня «Громче города» вышла 5 апреля. «Вы знаете, под какой трек разносить эти выходные. Кто лучше повторит — сделаю репост», — пишет Майами под своим видео, опубликованным в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В комментариях фанаты просят, чтобы было больше подобных видео. «Снимайте только в таком виде…», — пишет подписчица. Новый трек уральские артисты анонсировали еще 8 марта. Они приурочили его к женскому празднику. Также у певцов есть еще одна совместная композиция «Не вспоминай», которая стала настоящим хитом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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