07 апреля 2024
06 апреля 2024

Дорожники предупредили о пробках на трассе М-5 в Челябинской области

В Челябинской области на участке трассы М-5 заторы ожидаются до 25 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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На участке капремонта до 25 апреля возможны заторы Фото:

В Челябинской области на участке трассы М-5 «Урал» затруднения в движении могут продлиться до 25 апреля. Об ограничениях скорости URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«До 25 апреля на км 1790+356 дороги М-5 „Урал“ будет производиться замена водопропускной трубы. На участке капремонта возможны заторы, в связи с ограничением скорости до 50 километров в час и сужением участка с четырех до двух полос», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре.

Движение перепустят на встречную полосу и обочину. В управлении уточнили, что реверсивное движение и перекрытия на участке вводить не будут.

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В Челябинской области на участке трассы М-5 «Урал» затруднения в движении могут продлиться до 25 апреля. Об ограничениях скорости URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «До 25 апреля на км 1790+356 дороги М-5 „Урал“ будет производиться замена водопропускной трубы. На участке капремонта возможны заторы, в связи с ограничением скорости до 50 километров в час и сужением участка с четырех до двух полос», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре. Движение перепустят на встречную полосу и обочину. В управлении уточнили, что реверсивное движение и перекрытия на участке вводить не будут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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