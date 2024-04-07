Дорожники предупредили о пробках на трассе М-5 в Челябинской области

В Челябинской области на участке трассы М-5 «Урал» затруднения в движении могут продлиться до 25 апреля. Об ограничениях скорости URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«До 25 апреля на км 1790+356 дороги М-5 „Урал“ будет производиться замена водопропускной трубы. На участке капремонта возможны заторы, в связи с ограничением скорости до 50 километров в час и сужением участка с четырех до двух полос», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре.
Движение перепустят на встречную полосу и обочину. В управлении уточнили, что реверсивное движение и перекрытия на участке вводить не будут.
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