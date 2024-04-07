В Челябинске бывшим узникам концлагерей выплатят единовременное пособие

В Челябинске 100 бывших узников фашистских концлагерей получат единовременную выплату. Об этом 8 апреля сообщил главе Челябинска Наталье Котовой вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев.
«11 апреля отмечается международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В Челябинске на сегодня проживает 100 человек из числа бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Им будет выплачено единовременное социальное пособие», — сообщил Авдеев.
На данный момент город начинает готовиться к празднованию Дня Победы. Глава города Наталья Котова поручила Авдееву взять ситуацию под личный контроль и проследить за подготовкой к памятному дню, начиная от афиши до мытья памятников.
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