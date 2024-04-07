07 апреля 2024

В Челябинске бывшим узникам концлагерей выплатят единовременное пособие

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В Челябинске 100 бывших узников фашистских концлагерей получат единовременную выплату Фото:

В Челябинске 100 бывших узников фашистских концлагерей получат единовременную выплату. Об этом 8 апреля сообщил главе Челябинска Наталье Котовой вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев.

«11 апреля отмечается международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В Челябинске на сегодня проживает 100 человек из числа бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Им будет выплачено единовременное социальное пособие», — сообщил Авдеев.

На данный момент город начинает готовиться к празднованию Дня Победы. Глава города Наталья Котова поручила Авдееву взять ситуацию под личный контроль и проследить за подготовкой к памятному дню, начиная от афиши до мытья памятников.

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В Челябинске 100 бывших узников фашистских концлагерей получат единовременную выплату. Об этом 8 апреля сообщил главе Челябинска Наталье Котовой вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев. «11 апреля отмечается международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В Челябинске на сегодня проживает 100 человек из числа бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Им будет выплачено единовременное социальное пособие», — сообщил Авдеев. На данный момент город начинает готовиться к празднованию Дня Победы. Глава города Наталья Котова поручила Авдееву взять ситуацию под личный контроль и проследить за подготовкой к памятному дню, начиная от афиши до мытья памятников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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