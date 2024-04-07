Свердловская железная дорога обновит более 500 километров путей

08 апреля 2024 в 12:10 Размер текста - 17 +

После ремонта скорость грузовых и пассажирских поездов увеличится Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 2024 году Свердловская железная дорога (СвЖД) запланировала обновить 506,1 километра пути и заменить 253 стрелочных перевода. Работы продлятся до ноября, рассказали в пресс-службе компании. «Половина из запланированного на этот год объема работ приходится на главный ход Транссибирской магистрали, где осуществляется интенсивное движение и пропуск тяжеловесных поездов (направления Екатеринбург — Пермь — Чепца, Екатеринбург — Войновка — Называевская). Кроме того, ремонт пути пройдет на направлениях Пермь — Чусовская — Соликамск, Войновка — Сургут — Нижневартовск, Екатеринбург — Дружинино, Каменск-Уральский — Нижняя», — следует из сообщения. Отмечается, что протяженность путей, претендующих на ремонт, увеличилась на 9% в сравнении с 2023 годом, а количество стрелочных переводов на 20%. По результатам работ запланировано повышение скоростей для пассажирских и грузовых поездов. В прошлом году РЖД увеличило количество железнодорожных перевозок в качестве альтернативы автомобильным из-за ремонта дороги. Маршрутная сеть разгрузила дороги от пробок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 году Свердловская железная дорога (СвЖД) запланировала обновить 506,1 километра пути и заменить 253 стрелочных перевода. Работы продлятся до ноября, рассказали в пресс-службе компании. «Половина из запланированного на этот год объема работ приходится на главный ход Транссибирской магистрали, где осуществляется интенсивное движение и пропуск тяжеловесных поездов (направления Екатеринбург — Пермь — Чепца, Екатеринбург — Войновка — Называевская). Кроме того, ремонт пути пройдет на направлениях Пермь — Чусовская — Соликамск, Войновка — Сургут — Нижневартовск, Екатеринбург — Дружинино, Каменск-Уральский — Нижняя», — следует из сообщения. Отмечается, что протяженность путей, претендующих на ремонт, увеличилась на 9% в сравнении с 2023 годом, а количество стрелочных переводов на 20%. По результатам работ запланировано повышение скоростей для пассажирских и грузовых поездов. В прошлом году РЖД увеличило количество железнодорожных перевозок в качестве альтернативы автомобильным из-за ремонта дороги. Маршрутная сеть разгрузила дороги от пробок.