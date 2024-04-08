Маск отверг заявления о фейковой активности России в соцсети X

09 апреля 2024 в 01:12 Размер текста - 17 +

Маск отметил усилия Запада в деятельности, связанно с «фейковыми аккаунтами» Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Американский миллиардер и владелец соцсети X Илон Маск заявил, что в инфополе не отмечается большой активности России ради оказания влияния с помощью фейков. Он отметил, что такие усилия исходят от Запада. «Мы не видим много российской активности, если честно, в системе. Мы видим очень мало. Мы наблюдаем множество усилий оказать влияние на что-то, но они исходят, кажется, от Запада, а не от России», — заявил Маск в интервью в соцсети X. Так он отметил на вопрос о том, насколько ему известно о деятельности РФ, якобы связанной с «фейковыми аккаунтами». Ранее Маск раскритиковал внутреннюю политику президента США Джо Байдена, пишет RT. Он заявил, что не поддержит на предстоящих в 2024 году выборах демократов. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил бизнесмена о преследовании со стороны государственной цензуры в США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский миллиардер и владелец соцсети X Илон Маск заявил, что в инфополе не отмечается большой активности России ради оказания влияния с помощью фейков. Он отметил, что такие усилия исходят от Запада. «Мы не видим много российской активности, если честно, в системе. Мы видим очень мало. Мы наблюдаем множество усилий оказать влияние на что-то, но они исходят, кажется, от Запада, а не от России», — заявил Маск в интервью в соцсети X. Так он отметил на вопрос о том, насколько ему известно о деятельности РФ, якобы связанной с «фейковыми аккаунтами». Ранее Маск раскритиковал внутреннюю политику президента США Джо Байдена, пишет RT. Он заявил, что не поддержит на предстоящих в 2024 году выборах демократов. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил бизнесмена о преследовании со стороны государственной цензуры в США.