08 апреля 2024

Маск отверг заявления о фейковой активности России в соцсети X

© Служба новостей «URA.RU»
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Илон Маск. stock,  stock, Маск Илон
Маск отметил усилия Запада в деятельности, связанно с «фейковыми аккаунтами» Фото:

Американский миллиардер и владелец соцсети X Илон Маск заявил, что в инфополе не отмечается большой активности России ради оказания влияния с помощью фейков. Он отметил, что такие усилия исходят от Запада.

«Мы не видим много российской активности, если честно, в системе. Мы видим очень мало. Мы наблюдаем множество усилий оказать влияние на что-то, но они исходят, кажется, от Запада, а не от России», — заявил Маск в интервью в соцсети X. Так он отметил на вопрос о том, насколько ему известно о деятельности РФ, якобы связанной с «фейковыми аккаунтами».

Ранее Маск раскритиковал внутреннюю политику президента США Джо Байдена, пишет RT. Он заявил, что не поддержит на предстоящих в 2024 году выборах демократов. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил бизнесмена о преследовании со стороны государственной цензуры в США.

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Американский миллиардер и владелец соцсети X Илон Маск заявил, что в инфополе не отмечается большой активности России ради оказания влияния с помощью фейков. Он отметил, что такие усилия исходят от Запада. «Мы не видим много российской активности, если честно, в системе. Мы видим очень мало. Мы наблюдаем множество усилий оказать влияние на что-то, но они исходят, кажется, от Запада, а не от России», — заявил Маск в интервью в соцсети X. Так он отметил на вопрос о том, насколько ему известно о деятельности РФ, якобы связанной с «фейковыми аккаунтами». Ранее Маск раскритиковал внутреннюю политику президента США Джо Байдена, пишет RT. Он заявил, что не поддержит на предстоящих в 2024 году выборах демократов. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил бизнесмена о преследовании со стороны государственной цензуры в США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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