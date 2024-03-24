Маск заявил, что не поддержит на выборах США демократов

Американский предприниматель Илон Маск не будет поддерживать Демократическую партию. Об этом он заявил в соцсети.
«Я голосовал за демократов несколько лет назад. Теперь считаю, что Америке нужна красная волна, или стране наступит конец», — написал Маск в социальной сети Х. Красный — цвет Республиканской партии, синий соотносится с демократами.
Ранее Маск заявлял, что президент США Джо Байден и его администрация ничего не делают для борьбы с преступностью мигрантов. Так миллиардер прокомментировал информацию о создании в полиции Лос-Анджелеса спецотряда по противодействию бандам иностранцев, которые грабят дома, пишет RT.
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