Маск заявил, что не поддержит на выборах США демократов

25 марта 2024 в 04:10 Размер текста - 17 +

Америке нужна красная волна, считает Маск Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Американский предприниматель Илон Маск не будет поддерживать Демократическую партию. Об этом он заявил в соцсети. «Я голосовал за демократов несколько лет назад. Теперь считаю, что Америке нужна красная волна, или стране наступит конец», — написал Маск в социальной сети Х. Красный — цвет Республиканской партии, синий соотносится с демократами. Ранее Маск заявлял, что президент США Джо Байден и его администрация ничего не делают для борьбы с преступностью мигрантов. Так миллиардер прокомментировал информацию о создании в полиции Лос-Анджелеса спецотряда по противодействию бандам иностранцев, которые грабят дома, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский предприниматель Илон Маск не будет поддерживать Демократическую партию. Об этом он заявил в соцсети. «Я голосовал за демократов несколько лет назад. Теперь считаю, что Америке нужна красная волна, или стране наступит конец», — написал Маск в социальной сети Х. Красный — цвет Республиканской партии, синий соотносится с демократами. Ранее Маск заявлял, что президент США Джо Байден и его администрация ничего не делают для борьбы с преступностью мигрантов. Так миллиардер прокомментировал информацию о создании в полиции Лос-Анджелеса спецотряда по противодействию бандам иностранцев, которые грабят дома, пишет RT.