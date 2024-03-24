24 марта 2024

Маск заявил, что не поддержит на выборах США демократов

© Служба новостей «URA.RU»
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Илон Маск. stock,  stock, Маск Илон
Америке нужна красная волна, считает Маск Фото:

Американский предприниматель Илон Маск не будет поддерживать Демократическую партию. Об этом он заявил в соцсети.

«Я голосовал за демократов несколько лет назад. Теперь считаю, что Америке нужна красная волна, или стране наступит конец», — написал Маск в социальной сети Х. Красный — цвет Республиканской партии, синий соотносится с демократами.

Ранее Маск заявлял, что президент США Джо Байден и его администрация ничего не делают для борьбы с преступностью мигрантов. Так миллиардер прокомментировал информацию о создании в полиции Лос-Анджелеса спецотряда по противодействию бандам иностранцев, которые грабят дома, пишет RT.

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Американский предприниматель Илон Маск не будет поддерживать Демократическую партию. Об этом он заявил в соцсети. «Я голосовал за демократов несколько лет назад. Теперь считаю, что Америке нужна красная волна, или стране наступит конец», — написал Маск в социальной сети Х. Красный — цвет Республиканской партии, синий соотносится с демократами. Ранее Маск заявлял, что президент США Джо Байден и его администрация ничего не делают для борьбы с преступностью мигрантов. Так миллиардер прокомментировал информацию о создании в полиции Лос-Анджелеса спецотряда по противодействию бандам иностранцев, которые грабят дома, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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