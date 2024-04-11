В Челябинске вандалы разрисовали машины скорой помощи

МВД организована проверка
В Челябинске в ночь на 11 апреля неизвестные разрисовали машины скорой помощи, припаркованные на подстанции в районе Меридиана. Начальник УМВД Челябинска Андрей Меньшенин держит проверку на контроле.
«Отдел МВД Ленинского района начал проверку. Ход которой взял под контроль начальник полиции Челябинска Андрей Меньшенин», — сообщает издание «74.ру».
Сотрудники увидели разрисованные кареты скорой помощи утром 11 апреля. Полиция устанавливает маршрут нарушителей и выясняет, как они попали на территорию.
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