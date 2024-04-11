В Челябинске вандалы разрисовали машины скорой помощи

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ЧП на станции метро «Космонавтов». Екатеринбург, реанимобиль, чп, полицейский, реанимация, скорая медицинская помощь
МВД организована проверка Фото:

В Челябинске в ночь на 11 апреля неизвестные разрисовали машины скорой помощи, припаркованные на подстанции в районе Меридиана. Начальник УМВД Челябинска Андрей Меньшенин держит проверку на контроле.

«Отдел МВД Ленинского района начал проверку. Ход которой взял под контроль начальник полиции Челябинска Андрей Меньшенин», — сообщает издание «74.ру».

Сотрудники увидели разрисованные кареты скорой помощи утром 11 апреля. Полиция устанавливает маршрут нарушителей и выясняет, как они попали на территорию.

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В Челябинске в ночь на 11 апреля неизвестные разрисовали машины скорой помощи, припаркованные на подстанции в районе Меридиана. Начальник УМВД Челябинска Андрей Меньшенин держит проверку на контроле. «Отдел МВД Ленинского района начал проверку. Ход которой взял под контроль начальник полиции Челябинска Андрей Меньшенин», — сообщает издание «74.ру». Сотрудники увидели разрисованные кареты скорой помощи утром 11 апреля. Полиция устанавливает маршрут нарушителей и выясняет, как они попали на территорию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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