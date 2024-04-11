11 апреля 2024

В Екатеринбурге задержали мужчину, которого полицейские прозвали «сказочником»

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские нашли у «сказочника» 45 грамм мефедрона Фото:

В Екатеринбурге полицейские задержали мужчину 1978 года рождения, при нем были наркотики. Об этом сообщает УМВД по Екатеринбургу.

«При виде полицейских он попытался скрыться во дворы, но не получилось. В ходе беседы со стражами порядка он начал рассказывать небылицы, что якобы очень торопился домой, чтобы покормить рыб, поэтому так быстро пытался уйти. В реальности оказалось, что при себе у „сказочника“ оказался ядовитый наркотик — мефедрон», — говорится в telegram-канале «Патрульный участок», который ведет ведомство.

Дурман был изъят при понятых и направлен на экспертизу, которая установила вес — 0,45 граммов. На мужчину завели уголовное дело.

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В Екатеринбурге полицейские задержали мужчину 1978 года рождения, при нем были наркотики. Об этом сообщает УМВД по Екатеринбургу. «При виде полицейских он попытался скрыться во дворы, но не получилось. В ходе беседы со стражами порядка он начал рассказывать небылицы, что якобы очень торопился домой, чтобы покормить рыб, поэтому так быстро пытался уйти. В реальности оказалось, что при себе у „сказочника“ оказался ядовитый наркотик — мефедрон», — говорится в telegram-канале «Патрульный участок», который ведет ведомство. Дурман был изъят при понятых и направлен на экспертизу, которая установила вес — 0,45 граммов. На мужчину завели уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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