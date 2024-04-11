В Екатеринбурге задержали мужчину, которого полицейские прозвали «сказочником»

В Екатеринбурге полицейские задержали мужчину 1978 года рождения, при нем были наркотики. Об этом сообщает УМВД по Екатеринбургу.
«При виде полицейских он попытался скрыться во дворы, но не получилось. В ходе беседы со стражами порядка он начал рассказывать небылицы, что якобы очень торопился домой, чтобы покормить рыб, поэтому так быстро пытался уйти. В реальности оказалось, что при себе у „сказочника“ оказался ядовитый наркотик — мефедрон», — говорится в telegram-канале «Патрульный участок», который ведет ведомство.
Дурман был изъят при понятых и направлен на экспертизу, которая установила вес — 0,45 граммов. На мужчину завели уголовное дело.
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