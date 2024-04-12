Врач назвала неожиданную причину боли в сердце

Врач Кашух: боль в сердце после еды может быть вызвана гипотензией
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Пресс-тур в окружной «Центр диагностики и сердечно – сосудистой хирургии». Сургут, музей сердца, сердце в разрезе
Боль в сердце может быть связана с постпрандиальной гипотензией, заявила Екатерина Кашух Фото:

Появление боли в груди, учащенное сердцебиение и головокружение после еды могут быть вызваны разными причинами. Одной из возможных причин головокружения после еды является постпрандиальная гипотензия. Об этом рассказала врач Екатерина Кашух.

«Если после еды возникает боль в груди, учащается сердцебиение или начинает кружиться голова, причин может быть множество — от индивидуальной реакции организма на съеденное до серьезных нарушений, требующих лечения. Одна из относительно безобидных причин головокружения после еды — постпрандиальная гипотензия», — передает слова Кашух «Газета.ру».

После еды возможно головокружение из-за снижения давления в результате перераспределения крови к желудку. Это чаще происходит у пожилых людей, больных сахарным диабетом или гипертонией. Реакции на определенные продукты также могут вызвать дискомфорт: усиление газообразования, изжогу или боли, похожие на сердечные. Сильная боль в груди, особенно с дополнительными симптомами, требует внимания специалистов. Внезапная одышка, потеря сознания или одышка после еды также являются тревожными сигналами, заключила Кашух.

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Появление боли в груди, учащенное сердцебиение и головокружение после еды могут быть вызваны разными причинами. Одной из возможных причин головокружения после еды является постпрандиальная гипотензия. Об этом рассказала врач Екатерина Кашух. «Если после еды возникает боль в груди, учащается сердцебиение или начинает кружиться голова, причин может быть множество — от индивидуальной реакции организма на съеденное до серьезных нарушений, требующих лечения. Одна из относительно безобидных причин головокружения после еды — постпрандиальная гипотензия», — передает слова Кашух «Газета.ру». После еды возможно головокружение из-за снижения давления в результате перераспределения крови к желудку. Это чаще происходит у пожилых людей, больных сахарным диабетом или гипертонией. Реакции на определенные продукты также могут вызвать дискомфорт: усиление газообразования, изжогу или боли, похожие на сердечные. Сильная боль в груди, особенно с дополнительными симптомами, требует внимания специалистов. Внезапная одышка, потеря сознания или одышка после еды также являются тревожными сигналами, заключила Кашух.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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