Украина и Россия обменялись телами погибших военных: главное к вечеру 12 апреля

Украина вернула себе тела почти сотню тел погибших военных

12 апреля 2024 в 21:43 Размер текста - 17 +

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Украина и Россия провели обмен телами погибших военнослужащих. Киев вернул себе тела 99 погибших. В свою очередь, РФ смогла вернуть 23 тела своих военнослужащих. URA.RU приводит главные новости о ситуации в зоне СВО к вечеру 12 апреля. Киев вернул тела 99 погибших солдат. По словам депутата Госдумы Шамсаила Саралиева, в свою очередь, Россия добилась возращения 23 тел своих военных. Российская армия ударила по Южному горно-обогатительному комбинату в Кривом Роге Днепропетровской области. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что один из прилетов снарядов сопровождался мощным взрывом. В результате падения обломков беспилотника в Кривом Роге на энергетическом объекте произошел пожар. Представители Сил обороны юга Украины сообщили, что спасатели справились с возгоранием, пострадавших не обнаружено. Кроме того, в Хмельницкой области Украины прогремели взрывы. Также сирена воздушной тревоги была включена в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой, Одесской и Харьковской обалстях. В Минобороны России сообщили, что за ночь системами ПВО были сбиты пять украинских дронов над территорией страны. В ведомстве назвали атаку актом террористической деятельности. Под Авдеевкой бойцы группировки «Центр» ликвидировали украинский дрон-бомбардировщик «Баба Яга». Также благодаря успешным ударам со стороны ВС РФ военные Украины отступили со своих позиций. За неделю ВС РФ нанесли 47 ударов по объектам боевиков украинской армии. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что групповые удары наносились в ответ на попытки Киева причинить ущерб объектам энергетики и нефтегазовой отрасли РФ. Уточняется, что все назначенные объекты были успешно поражены, пишет «Пятый канал».