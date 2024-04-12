Киев вернул тела 99 погибших военных

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Прощание с погибшим в СВО Михаилом Сальниковым. Дом офицеров. Пермь, катафалк, груз 200, ритуальная служба
Россия вернула тела 23 российских солдат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина вернула тела 99 погибших военнослужащих. Россия, со своей стороны, добилась возвращения 23 тел российских солдат. Об этом рассказали в украинском координационном штабе.

«Киев вернул тела 99 погибших военных ВСУ», — передает сообщение координационного штаба РБК. По информации депутата Госдумы Шамсаила Саралиева, Россия, в свою очередь, вернула тела 23 погибших российских военных.

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Украина вернула тела 99 погибших военнослужащих. Россия, со своей стороны, добилась возвращения 23 тел российских солдат. Об этом рассказали в украинском координационном штабе. «Киев вернул тела 99 погибших военных ВСУ», — передает сообщение координационного штаба РБК. По информации депутата Госдумы Шамсаила Саралиева, Россия, в свою очередь, вернула тела 23 погибших российских военных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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