Россия вернула тела 23 российских солдат
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина вернула тела 99 погибших военнослужащих. Россия, со своей стороны, добилась возвращения 23 тел российских солдат. Об этом рассказали в украинском координационном штабе.
«Киев вернул тела 99 погибших военных ВСУ», — передает сообщение координационного штаба РБК. По информации депутата Госдумы Шамсаила Саралиева, Россия, в свою очередь, вернула тела 23 погибших российских военных.
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