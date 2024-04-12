Что такое лазер дальнего действия Dragon Fire, который Британия хочет передать ВСУ

Украина получит британский лазер Dragon Fire, который может уничтожать дроны

12 апреля 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Украинская армия может получить в свое распоряжение военный лазер Фото: Zuma/TASS новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания передаст Украине новый военный лазер Dragon Fire для уничтожения беспилотников до завершения его испытания. URA.RU рассказывает о том, что из себя представляет данное вооружение. Описание системы вооружения Dragon Fire Несмотря на то, что Dragon Fire находится в разработке уже семь лет, подробности о лазере класса 50 кВт держатся под грифом «секретно». По данным из открытых источников, это твердотельный лазер, состоящий из пучков легированных стеклянных волокон, выход которых превращается в один луч с помощью разработанной в Великобритании системы объединения лучей. Установленный на турели, он также имеет вторичный лазер и электрооптическую камеру для захвата цели и коррекции луча. Дальность действия Dragon Fire засекречена, но в военном ведомстве Великобритании уверяют, что это оружие прямой видимости и может поразить любую видимую цель. Финансирование и потенциал Dragon Fire Создание DragonFire стало возможным благодаря инвестициям в размере 100 миллионов фунтов, предоставленных министерствами финансов и промышленности. Глава британского военного ведомства Грант Шэппс утверждает, что новый боевой лазер может радикально изменить методы ведения боевых действий, не требуя дорогостоящих боеприпасов. Результаты испытаний В британском министерстве обороны заявили, что система Dragon Fire способна поражать цели со скоростью света и использовать интенсивный луч света для разрушения объектов противника. В ролике, опубликованном в социальной сети X, показана работа системы обнаружения и целеуказания, а также применение лазера против статических и воздушных целей. Видеоматериал также иллюстрирует действие оружия, показывая, как установленный на военном корабле лазер выводит из строя катер, ослепляет один дрон и сбивает другой. Надежды Британии на Dragon Fire Шэппс также подчеркнул важность инвестиций в передовые технологии, такие как Dragon Fire, чтобы Британия сохраняла свое превосходство во время сражений и обеспечивала безопасность страны. Представители военного ведомства сообщили, что последние испытания оружия показали его высокую эффективность на больших расстояниях. Реакция российских экспертов Эксперты в России не разделяют оптимизма британских властей по поводу оружия Dragon Fire. Политолог Вадим Мингалев считает, что сейчас рано рассматривать его на практике. Его коллега Евгений Михайлов утверждает, что у российской армии уже есть эффективные лазерные комплексы, превосходящие британский аналог по характеристикам. Он упомянул российские комплексы «Пересвет» и «Задира», обладающие высокой эффективностью, включая возможность уничтожения беспилотников. Михайлов отметил, что испытания «Задиры» демонстрируют высокое качество российской техники, поскольку дроны противника сгорают в небе при его использовании, в отличие от Dragon Fire, который вызывает структурное разрушение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Великобритания передаст Украине новый военный лазер Dragon Fire для уничтожения беспилотников до завершения его испытания. URA.RU рассказывает о том, что из себя представляет данное вооружение. Несмотря на то, что Dragon Fire находится в разработке уже семь лет, подробности о лазере класса 50 кВт держатся под грифом «секретно». По данным из открытых источников, это твердотельный лазер, состоящий из пучков легированных стеклянных волокон, выход которых превращается в один луч с помощью разработанной в Великобритании системы объединения лучей. Установленный на турели, он также имеет вторичный лазер и электрооптическую камеру для захвата цели и коррекции луча. Дальность действия Dragon Fire засекречена, но в военном ведомстве Великобритании уверяют, что это оружие прямой видимости и может поразить любую видимую цель. Создание DragonFire стало возможным благодаря инвестициям в размере 100 миллионов фунтов, предоставленных министерствами финансов и промышленности. Глава британского военного ведомства Грант Шэппс утверждает, что новый боевой лазер может радикально изменить методы ведения боевых действий, не требуя дорогостоящих боеприпасов. В британском министерстве обороны заявили, что система Dragon Fire способна поражать цели со скоростью света и использовать интенсивный луч света для разрушения объектов противника. В ролике, опубликованном в социальной сети X, показана работа системы обнаружения и целеуказания, а также применение лазера против статических и воздушных целей. Видеоматериал также иллюстрирует действие оружия, показывая, как установленный на военном корабле лазер выводит из строя катер, ослепляет один дрон и сбивает другой. Шэппс также подчеркнул важность инвестиций в передовые технологии, такие как Dragon Fire, чтобы Британия сохраняла свое превосходство во время сражений и обеспечивала безопасность страны. Представители военного ведомства сообщили, что последние испытания оружия показали его высокую эффективность на больших расстояниях. Эксперты в России не разделяют оптимизма британских властей по поводу оружия Dragon Fire. Политолог Вадим Мингалев считает, что сейчас рано рассматривать его на практике. Его коллега Евгений Михайлов утверждает, что у российской армии уже есть эффективные лазерные комплексы, превосходящие британский аналог по характеристикам. Он упомянул российские комплексы «Пересвет» и «Задира», обладающие высокой эффективностью, включая возможность уничтожения беспилотников. Михайлов отметил, что испытания «Задиры» демонстрируют высокое качество российской техники, поскольку дроны противника сгорают в небе при его использовании, в отличие от Dragon Fire, который вызывает структурное разрушение.