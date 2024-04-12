Что такое лазер дальнего действия Dragon Fire, который Британия хочет передать ВСУ

Великобритания передаст Украине новый военный лазер Dragon Fire для уничтожения беспилотников до завершения его испытания. URA.RU рассказывает о том, что из себя представляет данное вооружение.
Описание системы вооружения Dragon Fire
Несмотря на то, что Dragon Fire находится в разработке уже семь лет, подробности о лазере класса 50 кВт держатся под грифом «секретно». По данным из открытых источников, это твердотельный лазер, состоящий из пучков легированных стеклянных волокон, выход которых превращается в один луч с помощью разработанной в Великобритании системы объединения лучей.
Установленный на турели, он также имеет вторичный лазер и электрооптическую камеру для захвата цели и коррекции луча. Дальность действия Dragon Fire засекречена, но в военном ведомстве Великобритании уверяют, что это оружие прямой видимости и может поразить любую видимую цель.
Финансирование и потенциал Dragon Fire
Создание DragonFire стало возможным благодаря инвестициям в размере 100 миллионов фунтов, предоставленных министерствами финансов и промышленности. Глава британского военного ведомства Грант Шэппс утверждает, что новый боевой лазер может радикально изменить методы ведения боевых действий, не требуя дорогостоящих боеприпасов.
Результаты испытаний
В британском министерстве обороны заявили, что система Dragon Fire способна поражать цели со скоростью света и использовать интенсивный луч света для разрушения объектов противника. В ролике, опубликованном в социальной сети X, показана работа системы обнаружения и целеуказания, а также применение лазера против статических и воздушных целей. Видеоматериал также иллюстрирует действие оружия, показывая, как установленный на военном корабле лазер выводит из строя катер, ослепляет один дрон и сбивает другой.
Надежды Британии на Dragon Fire
Шэппс также подчеркнул важность инвестиций в передовые технологии, такие как Dragon Fire, чтобы Британия сохраняла свое превосходство во время сражений и обеспечивала безопасность страны. Представители военного ведомства сообщили, что последние испытания оружия показали его высокую эффективность на больших расстояниях.
Реакция российских экспертов
Эксперты в России не разделяют оптимизма британских властей по поводу оружия Dragon Fire. Политолог Вадим Мингалев считает, что сейчас рано рассматривать его на практике. Его коллега Евгений Михайлов утверждает, что у российской армии уже есть эффективные лазерные комплексы, превосходящие британский аналог по характеристикам.
Он упомянул российские комплексы «Пересвет» и «Задира», обладающие высокой эффективностью, включая возможность уничтожения беспилотников. Михайлов отметил, что испытания «Задиры» демонстрируют высокое качество российской техники, поскольку дроны противника сгорают в небе при его использовании, в отличие от Dragon Fire, который вызывает структурное разрушение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.