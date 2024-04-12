12 апреля 2024

В Челябинске горит дом в ЖК «Ньютон»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, новостройки, жк ньютон
В район пожара выехали сотрудники МЧС Фото:

В Челябинске 13 апреля по адресу Академика Макеева, 36 пожар в ЖК «Ньютон». Об этом URA.RU сообщают очевидцы.

«Очень пахнет дымом. Мимо проехало много пожарных машин и скорая», — отмечают жители ЖК «Ньютон».

В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что самостоятельно по маршевым лестницам эвакуировались 54 человека. По прибытии подразделений установлено, что в квартире на 15-м этаже произошло возгорание вещей, идет ликвидация очага горения. Пострадавших нет.

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В Челябинске 13 апреля по адресу Академика Макеева, 36 пожар в ЖК «Ньютон». Об этом URA.RU сообщают очевидцы. «Очень пахнет дымом. Мимо проехало много пожарных машин и скорая», — отмечают жители ЖК «Ньютон». В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что самостоятельно по маршевым лестницам эвакуировались 54 человека. По прибытии подразделений установлено, что в квартире на 15-м этаже произошло возгорание вещей, идет ликвидация очага горения. Пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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