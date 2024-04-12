В Челябинске горит дом в ЖК «Ньютон»

В район пожара выехали сотрудники МЧС
В Челябинске 13 апреля по адресу Академика Макеева, 36 пожар в ЖК «Ньютон». Об этом URA.RU сообщают очевидцы.
«Очень пахнет дымом. Мимо проехало много пожарных машин и скорая», — отмечают жители ЖК «Ньютон».
В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что самостоятельно по маршевым лестницам эвакуировались 54 человека. По прибытии подразделений установлено, что в квартире на 15-м этаже произошло возгорание вещей, идет ликвидация очага горения. Пострадавших нет.
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