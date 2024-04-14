14 апреля 2024
13 апреля 2024

В Пермском крае маленькие девочки избили и ограбили мальчика. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Улицы города. Курган, снег, драка, подростки, дети, школьники, уличная драка
Пострадавшая сторона обратилась в полицию после избиения Фото:

В Чусовом (Пермский край) девочки напали на школьника, избили его и забрали банковскую карту. Видеозапись и пост о случившемся опубликован в сообществе «ЧП | Чусовой» в соцсети «ВКонтакте».

«Родители этих девочек (если можно так назвать) отпишитесь в личные сообщения. Ваши малолетние бандитки отобрали карточку Совкомбанк и шапку, избили. Это только часть происходящего. Может кто-то узнал их, напишите, пожалуйста, в личные сообщения», — написала автор поста Наталия Крупина.

Автор также сообщает, что написано заявление в полицию, к нему приложена видеозапись. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУМВД по Пермскому краю.

Обновлено:

В пресс-службе ГУ МВД по пермскому краю сообщили, что по данному факту сотрудниками полиции зарегистрирован материал проверки. «Ранее заявление в полицию не поступало. Одна из участниц инцидента установлена. Проверка продолжается», — уточнили в ведомстве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Чусовом (Пермский край) девочки напали на школьника, избили его и забрали банковскую карту. Видеозапись и пост о случившемся опубликован в сообществе «ЧП | Чусовой» в соцсети «ВКонтакте». «Родители этих девочек (если можно так назвать) отпишитесь в личные сообщения. Ваши малолетние бандитки отобрали карточку Совкомбанк и шапку, избили. Это только часть происходящего. Может кто-то узнал их, напишите, пожалуйста, в личные сообщения», — написала автор поста Наталия Крупина. Автор также сообщает, что написано заявление в полицию, к нему приложена видеозапись. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУМВД по Пермскому краю. Обновлено: В пресс-службе ГУ МВД по пермскому краю сообщили, что по данному факту сотрудниками полиции зарегистрирован материал проверки. «Ранее заявление в полицию не поступало. Одна из участниц инцидента установлена. Проверка продолжается», — уточнили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...