Пострадавшая сторона обратилась в полицию после избиения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Чусовом (Пермский край) девочки напали на школьника, избили его и забрали банковскую карту. Видеозапись и пост о случившемся опубликован в сообществе «ЧП | Чусовой» в соцсети «ВКонтакте».

«Родители этих девочек (если можно так назвать) отпишитесь в личные сообщения. Ваши малолетние бандитки отобрали карточку Совкомбанк и шапку, избили. Это только часть происходящего. Может кто-то узнал их, напишите, пожалуйста, в личные сообщения», — написала автор поста Наталия Крупина.

Автор также сообщает, что написано заявление в полицию, к нему приложена видеозапись. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУМВД по Пермскому краю.

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В пресс-службе ГУ МВД по пермскому краю сообщили, что по данному факту сотрудниками полиции зарегистрирован материал проверки. «Ранее заявление в полицию не поступало. Одна из участниц инцидента установлена. Проверка продолжается», — уточнили в ведомстве.