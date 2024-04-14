В Чусовом (Пермский край) девочки напали на школьника, избили его и забрали банковскую карту. Видеозапись и пост о случившемся опубликован в сообществе «ЧП | Чусовой» в соцсети «ВКонтакте».
«Родители этих девочек (если можно так назвать) отпишитесь в личные сообщения. Ваши малолетние бандитки отобрали карточку Совкомбанк и шапку, избили. Это только часть происходящего. Может кто-то узнал их, напишите, пожалуйста, в личные сообщения», — написала автор поста Наталия Крупина.
Автор также сообщает, что написано заявление в полицию, к нему приложена видеозапись. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУМВД по Пермскому краю.
Обновлено:
В пресс-службе ГУ МВД по пермскому краю сообщили, что по данному факту сотрудниками полиции зарегистрирован материал проверки. «Ранее заявление в полицию не поступало. Одна из участниц инцидента установлена. Проверка продолжается», — уточнили в ведомстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Чусовом (Пермский край) девочки напали на школьника, избили его и забрали банковскую карту. Видеозапись и пост о случившемся опубликован в сообществе «ЧП | Чусовой» в соцсети «ВКонтакте». «Родители этих девочек (если можно так назвать) отпишитесь в личные сообщения. Ваши малолетние бандитки отобрали карточку Совкомбанк и шапку, избили. Это только часть происходящего. Может кто-то узнал их, напишите, пожалуйста, в личные сообщения», — написала автор поста Наталия Крупина. Автор также сообщает, что написано заявление в полицию, к нему приложена видеозапись. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУМВД по Пермскому краю. Обновлено: В пресс-службе ГУ МВД по пермскому краю сообщили, что по данному факту сотрудниками полиции зарегистрирован материал проверки. «Ранее заявление в полицию не поступало. Одна из участниц инцидента установлена. Проверка продолжается», — уточнили в ведомстве.