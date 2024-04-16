В Перми начали дешеветь готовые квартиры

17 апреля 2024 в 10:24 Размер текста - 17 +

Готовые квартиры продают по цене около 100 тысяч рублей за квадратный метр Фото: Илья Московец © URA.RU В Перми с февраля по март 2024 года подешевели квартиры на вторичном рынке. Стоимость объектов упала на 0,2%, сообщили в пресс-службе базы объявлений «Яндекс Недвижимость». «За последний год стоимость метра вторичного жилья в городе выросла на 12,74%, но с февраля по март цена на квартиры на вторичном рынке немного упала (-0,2%). В марте 2024 года медианная цена квадратного метра на вторичном рынке Перми достигла 99,4 тысячи рублей», — рассказали в пресс-службе. Уточняется, что вторичная недвижимость подешевела только в Перми и Сочи. В остальных крупных городах цены выросли в пределах 2%. Также сообщается, что во всех исследуемых городах увеличилось количество объявлений о продаже готовых квартир. По мнению директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, эта тенденция продолжится, так как девелоперы возводят большое количество жилья, которое после сдачи перейдет категорию «вторички». При этом аналитики отметили, что в Перми сохраняется разница между стоимостью квадратного метра в готовым жилье и строящемся. Она составляет 20,2%. В марте средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке достигла 124,6 тысячи рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми с февраля по март 2024 года подешевели квартиры на вторичном рынке. Стоимость объектов упала на 0,2%, сообщили в пресс-службе базы объявлений «Яндекс Недвижимость». «За последний год стоимость метра вторичного жилья в городе выросла на 12,74%, но с февраля по март цена на квартиры на вторичном рынке немного упала (-0,2%). В марте 2024 года медианная цена квадратного метра на вторичном рынке Перми достигла 99,4 тысячи рублей», — рассказали в пресс-службе. Уточняется, что вторичная недвижимость подешевела только в Перми и Сочи. В остальных крупных городах цены выросли в пределах 2%. Также сообщается, что во всех исследуемых городах увеличилось количество объявлений о продаже готовых квартир. По мнению директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, эта тенденция продолжится, так как девелоперы возводят большое количество жилья, которое после сдачи перейдет категорию «вторички». При этом аналитики отметили, что в Перми сохраняется разница между стоимостью квадратного метра в готовым жилье и строящемся. Она составляет 20,2%. В марте средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке достигла 124,6 тысячи рублей.