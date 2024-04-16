Глава пермского минприроды рассказал депутатам анекдот о Росрыболовстве и Кизеле

Власти Пермского края и РФ ищут решение экологической катастрофы в Кизеле

17 апреля 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

Экологическую катастрофу в Кизеловском округе не могут решить несколько десятков лет Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU Объясняя депутатам заксобрания важность мониторинга качества вод в загрязненных реках Кизела, министр природных ресурсов Пермского края Дмитрий Беланович рассказал забавную историю обсуждения этой проблемы на федеральном уровне. Об этом зашла речь на заседании комитета по бюджету 17 апреля, передает корреспондент URA.RU. Сейчас власти вместе с учеными ищут технологическое решение экологической катастрофы в Кизеловском округе. «Я благодарен депутатам госдумы. На одном из совещаний по проблематике Кизела Росрыболовство рассказывало результаты своего мониторинга биологических ресурсов в реках округа. И написали в отчете, что выше по течению там хариус нерестится. Один из депутатов сказал: давайте мы будем вам эту рыбу поставлять в Росрыболовство. Потом руководитель Росрыболовства лично приехал в Кизел и, увидев реки, заявил, что рыба, конечно, здесь жить не может», — рассказал Беланович. Проблемой экологической катастрофы в Кизеле власти занимаются много лет. Беланович заверил, что на федеральном уровне сейчас составлен детальный план работ. Практически помесячный. Создана рабочая группа с участием минэнерго и минприроды РФ. Рабочая группа провела уже два заседания. Третье будет в Кизеле. Главная проблема в том, что нет технологического решения проблемы. Предложенный минэнерго вариант не подошел, он создавал бы новые экологические проблемы. Им исследованиями занимается пермский НОЦ «Рациональное недропользование». Определенные результаты уже достигнуты в лаборатории, в июне ученые поедут в один из стволов шахты и там будут дорабатывать технологию. Главное сейчас добиться уменьшения шахтных изливов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Объясняя депутатам заксобрания важность мониторинга качества вод в загрязненных реках Кизела, министр природных ресурсов Пермского края Дмитрий Беланович рассказал забавную историю обсуждения этой проблемы на федеральном уровне. Об этом зашла речь на заседании комитета по бюджету 17 апреля, передает корреспондент URA.RU. Сейчас власти вместе с учеными ищут технологическое решение экологической катастрофы в Кизеловском округе. «Я благодарен депутатам госдумы. На одном из совещаний по проблематике Кизела Росрыболовство рассказывало результаты своего мониторинга биологических ресурсов в реках округа. И написали в отчете, что выше по течению там хариус нерестится. Один из депутатов сказал: давайте мы будем вам эту рыбу поставлять в Росрыболовство. Потом руководитель Росрыболовства лично приехал в Кизел и, увидев реки, заявил, что рыба, конечно, здесь жить не может», — рассказал Беланович. Проблемой экологической катастрофы в Кизеле власти занимаются много лет. Беланович заверил, что на федеральном уровне сейчас составлен детальный план работ. Практически помесячный. Создана рабочая группа с участием минэнерго и минприроды РФ. Рабочая группа провела уже два заседания. Третье будет в Кизеле. Главная проблема в том, что нет технологического решения проблемы. Предложенный минэнерго вариант не подошел, он создавал бы новые экологические проблемы. Им исследованиями занимается пермский НОЦ «Рациональное недропользование». Определенные результаты уже достигнуты в лаборатории, в июне ученые поедут в один из стволов шахты и там будут дорабатывать технологию. Главное сейчас добиться уменьшения шахтных изливов.