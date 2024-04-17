Экс боец UFC станет новым соперником «Уральского Халка» Штыркова

17 апреля 2024 в 18:06 Размер текста - 17 +

Новый соперник Ивана Штыркова дважды дрался в UFC Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Боец Шамиль Гамзатов заменит Давида Бархударяна в бою против Ивана Штыркова по прозвищу «Уральский Халк» на турнире RCC 19, который пройдет 11 мая. Новый соперник дважды выступал в UFC, рассказали URA.RU представители промоушена. «Российский боец Шамиль Гамзатов проведет свой следующий бой в Екатеринбурге на турнире RCC 19. Он выйдет на замену Давиду Бархударяну, который не сможет выйти на поединок против Ивана Штыркова по состоянию здоровья», — следует из сообщения. Отмечается, что Гамзатов успешно выступал в американской бойцовской организации — Professional Fighters League. Также он успел провести два поединка в UFC. Сейчас спортсмен входит в сотню сильнейших полутяжеловесов мира, на его счету 14 побед при одном поражении. Бой Штыркова и Гамзатова станет со-главным и пройдет по правилам ММА. Последние полтора года «Уральский Халк» дрался только на соревнованиях по боксу и кикбоксингу. Поединок пройдет на многотысячной арене КРК «Уралец». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боец Шамиль Гамзатов заменит Давида Бархударяна в бою против Ивана Штыркова по прозвищу «Уральский Халк» на турнире RCC 19, который пройдет 11 мая. Новый соперник дважды выступал в UFC, рассказали URA.RU представители промоушена. «Российский боец Шамиль Гамзатов проведет свой следующий бой в Екатеринбурге на турнире RCC 19. Он выйдет на замену Давиду Бархударяну, который не сможет выйти на поединок против Ивана Штыркова по состоянию здоровья», — следует из сообщения. Отмечается, что Гамзатов успешно выступал в американской бойцовской организации — Professional Fighters League. Также он успел провести два поединка в UFC. Сейчас спортсмен входит в сотню сильнейших полутяжеловесов мира, на его счету 14 побед при одном поражении. Бой Штыркова и Гамзатова станет со-главным и пройдет по правилам ММА. Последние полтора года «Уральский Халк» дрался только на соревнованиях по боксу и кикбоксингу. Поединок пройдет на многотысячной арене КРК «Уралец».