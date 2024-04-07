07 апреля 2024

«Уральский Халк» Штырков возвращается в ММА спустя полтора года бокса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечер боев в октагоне в Академии единоборств РМК. Екатеринбург, штырков иван
Бой пройдет 11 мая в КРК «Уралец» Фото:

Боец Иван Штырков по прозвищу «Уральский Халк» 11 мая проведет поединок по правилам ММА с Давидом Бархударяном в рамках международного турнира RCC 19 в Екатеринбурге. Последние полтора года спортсмен дрался на соревнованиях по боксу и кикбоксингу, рассказали URA.RU в пресс-службе промоушена.

«Российские бойцы Иван Штырков (22-2-1) и Давид Бархударян (11-4) станут хэдлайнерами международного турнира RCC 19 в Екатеринбурге. Поединок пройдет 11 мая на многотысячной арене КРК „Уралец“ и станет со-главным событием шоу», — следует из сообщения.

Несмотря на полуторагодовую паузу в ММА, «Уральски Халк» сохранил место в тройке сильнейших бойцов России, а уровень его ударной техники сильно вырос. Для Бархударяна бой со Штырковым станет дебютом в RCC. С самого начала он должен был выступить в кулачном поединке против бойца Фомича, но поединок перенесли. «Теперь звезду AMC Fight Nights (Бархудяна) ждет еще более серьезный вызов», — отметили представители RCC.

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Боец Иван Штырков по прозвищу «Уральский Халк» 11 мая проведет поединок по правилам ММА с Давидом Бархударяном в рамках международного турнира RCC 19 в Екатеринбурге. Последние полтора года спортсмен дрался на соревнованиях по боксу и кикбоксингу, рассказали URA.RU в пресс-службе промоушена. «Российские бойцы Иван Штырков (22-2-1) и Давид Бархударян (11-4) станут хэдлайнерами международного турнира RCC 19 в Екатеринбурге. Поединок пройдет 11 мая на многотысячной арене КРК „Уралец“ и станет со-главным событием шоу», — следует из сообщения. Несмотря на полуторагодовую паузу в ММА, «Уральски Халк» сохранил место в тройке сильнейших бойцов России, а уровень его ударной техники сильно вырос. Для Бархударяна бой со Штырковым станет дебютом в RCC. С самого начала он должен был выступить в кулачном поединке против бойца Фомича, но поединок перенесли. «Теперь звезду AMC Fight Nights (Бархудяна) ждет еще более серьезный вызов», — отметили представители RCC.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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