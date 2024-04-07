«Уральский Халк» Штырков возвращается в ММА спустя полтора года бокса. Фото

08 апреля 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

Бой пройдет 11 мая в КРК «Уралец» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Боец Иван Штырков по прозвищу «Уральский Халк» 11 мая проведет поединок по правилам ММА с Давидом Бархударяном в рамках международного турнира RCC 19 в Екатеринбурге. Последние полтора года спортсмен дрался на соревнованиях по боксу и кикбоксингу, рассказали URA.RU в пресс-службе промоушена. «Российские бойцы Иван Штырков (22-2-1) и Давид Бархударян (11-4) станут хэдлайнерами международного турнира RCC 19 в Екатеринбурге. Поединок пройдет 11 мая на многотысячной арене КРК „Уралец“ и станет со-главным событием шоу», — следует из сообщения. Несмотря на полуторагодовую паузу в ММА, «Уральски Халк» сохранил место в тройке сильнейших бойцов России, а уровень его ударной техники сильно вырос. Для Бархударяна бой со Штырковым станет дебютом в RCC. С самого начала он должен был выступить в кулачном поединке против бойца Фомича, но поединок перенесли. «Теперь звезду AMC Fight Nights (Бархудяна) ждет еще более серьезный вызов», — отметили представители RCC. Фото: пресс-служба RCC Фото: пресс-служба RCC Фото: пресс-служба RCC Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боец Иван Штырков по прозвищу «Уральский Халк» 11 мая проведет поединок по правилам ММА с Давидом Бархударяном в рамках международного турнира RCC 19 в Екатеринбурге. Последние полтора года спортсмен дрался на соревнованиях по боксу и кикбоксингу, рассказали URA.RU в пресс-службе промоушена. «Российские бойцы Иван Штырков (22-2-1) и Давид Бархударян (11-4) станут хэдлайнерами международного турнира RCC 19 в Екатеринбурге. Поединок пройдет 11 мая на многотысячной арене КРК „Уралец“ и станет со-главным событием шоу», — следует из сообщения. Несмотря на полуторагодовую паузу в ММА, «Уральски Халк» сохранил место в тройке сильнейших бойцов России, а уровень его ударной техники сильно вырос. Для Бархударяна бой со Штырковым станет дебютом в RCC. С самого начала он должен был выступить в кулачном поединке против бойца Фомича, но поединок перенесли. «Теперь звезду AMC Fight Nights (Бархудяна) ждет еще более серьезный вызов», — отметили представители RCC.