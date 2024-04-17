В Пермском крае умерла учительница, проработавшая в школе более 30 лет

В Пермском крае ушла из жизни учитель русского языка и литературы Мэри Коновалова. Она более 30 лет проработала в соликамской школе. Об этом сообщили в администрации Соликамского городского округа.
«Ушла из жизни Мэри Афанасьевна Коновалова. Она более 30 лет проработала в школе учителем русского языка и литературы. Около пяти лет была председателем городского совета ветеранов, награждена Благодарственным письмом главы городского округа за вклад в развитие ветеранского движения», — сказано в сообщении.
Мэри Коновалова также принимала участие в организации социально-культурных проектов муниципального и всероссийского уровня. О дате и месте прощания с учительницей не сообщается.
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В Пермском крае ушла из жизни учитель русского языка и литературы Мэри Коновалова. Она более 30 лет проработала в соликамской школе. Об этом сообщили в администрации Соликамского городского округа. «Ушла из жизни Мэри Афанасьевна Коновалова. Она более 30 лет проработала в школе учителем русского языка и литературы. Около пяти лет была председателем городского совета ветеранов, награждена Благодарственным письмом главы городского округа за вклад в развитие ветеранского движения», — сказано в сообщении. Мэри Коновалова также принимала участие в организации социально-культурных проектов муниципального и всероссийского уровня. О дате и месте прощания с учительницей не сообщается.