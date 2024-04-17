17 апреля 2024

В Пермском крае умерла учительница, проработавшая в школе более 30 лет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дегустация новых блюд в ресторане SI. Екатеринбург, свеча
Мэри Коновалова возглавляла совет ветеранов Фото:

В Пермском крае ушла из жизни учитель русского языка и литературы Мэри Коновалова. Она более 30 лет проработала в соликамской школе. Об этом сообщили в администрации Соликамского городского округа.

«Ушла из жизни Мэри Афанасьевна Коновалова. Она более 30 лет проработала в школе учителем русского языка и литературы. Около пяти лет была председателем городского совета ветеранов, награждена Благодарственным письмом главы городского округа за вклад в развитие ветеранского движения», — сказано в сообщении.

Мэри Коновалова также принимала участие в организации социально-культурных проектов муниципального и всероссийского уровня. О дате и месте прощания с учительницей не сообщается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае ушла из жизни учитель русского языка и литературы Мэри Коновалова. Она более 30 лет проработала в соликамской школе. Об этом сообщили в администрации Соликамского городского округа. «Ушла из жизни Мэри Афанасьевна Коновалова. Она более 30 лет проработала в школе учителем русского языка и литературы. Около пяти лет была председателем городского совета ветеранов, награждена Благодарственным письмом главы городского округа за вклад в развитие ветеранского движения», — сказано в сообщении. Мэри Коновалова также принимала участие в организации социально-культурных проектов муниципального и всероссийского уровня. О дате и месте прощания с учительницей не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...