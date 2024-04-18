В Перми выдали разрешение на эксплуатацию третьего кафе-холма

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Пермь, эспланада
Помещение пустовало с 2020 года Фото:

В Перми на эспланаде ввели в эксплуатацию помещение третьего холма, в котором будет расположено кафе. Информация об этом размещена на сайте регионального минимущества.

«Реконструкция сквера в 68 квартале, эспланада. Здание общественного питания. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано 29 марта», — сказано в реестре.

Кафе расположено на улице Ленина 51/1 на участке площадью 395 квадратных метров. Это один из четырех объектов, которые построены в виде холмов в 2020 года в рамках реконструкции эспланады. Долгое время помещения пустовали. Власти города планировали открыть в них кафе, музеи и туристический центр.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми на эспланаде ввели в эксплуатацию помещение третьего холма, в котором будет расположено кафе. Информация об этом размещена на сайте регионального минимущества. «Реконструкция сквера в 68 квартале, эспланада. Здание общественного питания. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано 29 марта», — сказано в реестре. Кафе расположено на улице Ленина 51/1 на участке площадью 395 квадратных метров. Это один из четырех объектов, которые построены в виде холмов в 2020 года в рамках реконструкции эспланады. Долгое время помещения пустовали. Власти города планировали открыть в них кафе, музеи и туристический центр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...