В Перми выдали разрешение на эксплуатацию третьего кафе-холма

В Перми на эспланаде ввели в эксплуатацию помещение третьего холма, в котором будет расположено кафе. Информация об этом размещена на сайте регионального минимущества.
«Реконструкция сквера в 68 квартале, эспланада. Здание общественного питания. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано 29 марта», — сказано в реестре.
Кафе расположено на улице Ленина 51/1 на участке площадью 395 квадратных метров. Это один из четырех объектов, которые построены в виде холмов в 2020 года в рамках реконструкции эспланады. Долгое время помещения пустовали. Власти города планировали открыть в них кафе, музеи и туристический центр.
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