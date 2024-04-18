В Перми выдали разрешение на эксплуатацию третьего кафе-холма

18 апреля 2024 в 20:51 Размер текста - 17 +

Помещение пустовало с 2020 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми на эспланаде ввели в эксплуатацию помещение третьего холма, в котором будет расположено кафе. Информация об этом размещена на сайте регионального минимущества. «Реконструкция сквера в 68 квартале, эспланада. Здание общественного питания. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано 29 марта», — сказано в реестре. Кафе расположено на улице Ленина 51/1 на участке площадью 395 квадратных метров. Это один из четырех объектов, которые построены в виде холмов в 2020 года в рамках реконструкции эспланады. Долгое время помещения пустовали. Власти города планировали открыть в них кафе, музеи и туристический центр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми на эспланаде ввели в эксплуатацию помещение третьего холма, в котором будет расположено кафе. Информация об этом размещена на сайте регионального минимущества. «Реконструкция сквера в 68 квартале, эспланада. Здание общественного питания. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано 29 марта», — сказано в реестре. Кафе расположено на улице Ленина 51/1 на участке площадью 395 квадратных метров. Это один из четырех объектов, которые построены в виде холмов в 2020 года в рамках реконструкции эспланады. Долгое время помещения пустовали. Власти города планировали открыть в них кафе, музеи и туристический центр.