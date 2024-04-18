Мотоцикл был собран на заводе в Ирбите (архивное фото)
В Ирбите (Свердловская область) на продажу выставили выигранный в предвыборной викторине «Опорный край» мотоцикл «Урал» за 1,2 миллиона рублей. Такое объявление появилось на сайте «Авито».
«Ищу покупателя на призовой мотоцикл „Урал Сити“. 1 200 000 рублей. Цена договорная», — пишет автор объявления.
Всего на викторине разыграли 20 таких мотоциклов. Все они произведены на заводе в Ирбите. Стоимость модели «Сити» на официальном сайте «Урал Мото» указана в размере 1,65 млн рублей.
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