Уралец продает выигранный в «Опорном крае» мотоцикл более чем за миллион рублей. Скрин

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Визит Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе в городской округ Ирбит. Свердловская область , мотоциклы, мотоцикл урал, ural
Мотоцикл был собран на заводе в Ирбите (архивное фото) Фото:

В Ирбите (Свердловская область) на продажу выставили выигранный в предвыборной викторине «Опорный край» мотоцикл «Урал» за 1,2 миллиона рублей. Такое объявление появилось на сайте «Авито».

«Ищу покупателя на призовой мотоцикл „Урал Сити“. 1 200 000 рублей. Цена договорная», — пишет автор объявления.

Всего на викторине разыграли 20 таких мотоциклов. Все они произведены на заводе в Ирбите. Стоимость модели «Сити» на официальном сайте «Урал Мото» указана в размере 1,65 млн рублей.

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В Ирбите (Свердловская область) на продажу выставили выигранный в предвыборной викторине «Опорный край» мотоцикл «Урал» за 1,2 миллиона рублей. Такое объявление появилось на сайте «Авито». «Ищу покупателя на призовой мотоцикл „Урал Сити“. 1 200 000 рублей. Цена договорная», — пишет автор объявления. Всего на викторине разыграли 20 таких мотоциклов. Все они произведены на заводе в Ирбите. Стоимость модели «Сити» на официальном сайте «Урал Мото» указана в размере 1,65 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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