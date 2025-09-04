В Екатеринбурге возродят легендарный рок-клуб. Фото

Свердловский рок-клуб возродят в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый центр могут открыть на прежнем месте рок-клуба
Новый центр могут открыть на прежнем месте рок-клуба Фото:

В Екатеринбурге намерены возродить Свердловский рок-клуб. Площадкой для него может стать бывший ДК Свердлова на улице Волгоградской, альтернативой рассматривают ТЦ «Сити-Центр». Планами поделился глава департамента культуры города Илья Марков на заседании «Совета неравнодушных», передает корреспондент URA.RU.

«На сегодняшний день большая потребность в Екатеринбурге. Это вполне может быть экономически оправданным. Потому что количество музыкальных групп зашкаливает, а репетиционных классов сегодня нет», — сказал Марков.

Планируется, что центр будет выполнять сразу несколько функций: образовательную, музейную, концертную и предоставлять залы для репетиций. По замыслу инициаторов, открытие рок-центра приурочат к 40-летию легендарного Свердловского рок-клуба, который в 1980-х стал центром культурной жизни Урала и дал старт известным на всю страну исполнителям.

Свердловский рок-клуб основан в марте 1986-го. В нем играли «Агата Кристи», «Наутилус Помпилиус», «Апрельский марш», «Чайф» и многие другие. Клуб закрылся в 1991 году, когда перестал получать поддержку от госструктур.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге намерены возродить Свердловский рок-клуб. Площадкой для него может стать бывший ДК Свердлова на улице Волгоградской, альтернативой рассматривают ТЦ «Сити-Центр». Планами поделился глава департамента культуры города Илья Марков на заседании «Совета неравнодушных», передает корреспондент URA.RU. «На сегодняшний день большая потребность в Екатеринбурге. Это вполне может быть экономически оправданным. Потому что количество музыкальных групп зашкаливает, а репетиционных классов сегодня нет», — сказал Марков. Планируется, что центр будет выполнять сразу несколько функций: образовательную, музейную, концертную и предоставлять залы для репетиций. По замыслу инициаторов, открытие рок-центра приурочат к 40-летию легендарного Свердловского рок-клуба, который в 1980-х стал центром культурной жизни Урала и дал старт известным на всю страну исполнителям. Свердловский рок-клуб основан в марте 1986-го. В нем играли «Агата Кристи», «Наутилус Помпилиус», «Апрельский марш», «Чайф» и многие другие. Клуб закрылся в 1991 году, когда перестал получать поддержку от госструктур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...