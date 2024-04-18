Из подержанных премиум-авто челябинцы чаще других стали выбирать китайскую марку

«Авито»: челябинцы стали чаще покупать премиум-модель китайской марки авто

19 апреля 2024 в 11:22 Размер текста - 17 +

Лидером продаж премиум-авто стала машина китайской марки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской области среди бывших в употреблении премиум-автомобилей самой популярной стала марка Zeekr 1 из Китая. По данным пресс-службы платформы «Авито Авто», по итогам первого квартала машина стала лидером продаж. На втором месте оказался немецкий BMW X5. «Рейтинг самых продаваемых премиум-автомобилей с пробегом возрастом до трех лет по итогам первого квартала возглавил в регионе Zeekr 1. На второй строчке оказался BMW X5, за ним следуют BMW X3 и BMW X2. На пятом месте — BMW X4», — сообщили URA.RU в офисе платформы. В первом квартале 2023 года продажи премиум-автомобилей с пробегом до трех лет выросли в РФ на 107,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В настоящее время роста не произошло. В январе — марте доля премиальных брендов авто составила по стране 0,5 от общего числа продаж. Согласно проведенному анализу, средняя стоимость премиум-автомобилей с пробегом до трех лет в первом квартале 2024 года практически не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом и составила около семи миллионов рублей. Аналитики платформы выяснили среднюю стоимость популярных марок машин. Исследование показало, что Zeekr 1 (с долей продаж в 30,77%) обходился челябинцам в 6,67 млн рублей, BMW X5 (доля 15,38%) стоила чуть больше 13 млн рублей, BMW X3 (с долей 7,69%) — 7,17 млн. Дороже всего покупателям обходился Mercedes-Benz G-класса AMG. За автомобиль продавцы в среднем просили 31,5 млн рублей. При этом Mercedes-Benz GLA-класса и GLC-класс Coupe стоили по семь миллионов. Доли продаж машин за пределами тройки лидеров были равнозначны и составляли 3,85%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области среди бывших в употреблении премиум-автомобилей самой популярной стала марка Zeekr 1 из Китая. По данным пресс-службы платформы «Авито Авто», по итогам первого квартала машина стала лидером продаж. На втором месте оказался немецкий BMW X5. «Рейтинг самых продаваемых премиум-автомобилей с пробегом возрастом до трех лет по итогам первого квартала возглавил в регионе Zeekr 1. На второй строчке оказался BMW X5, за ним следуют BMW X3 и BMW X2. На пятом месте — BMW X4», — сообщили URA.RU в офисе платформы. В первом квартале 2023 года продажи премиум-автомобилей с пробегом до трех лет выросли в РФ на 107,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В настоящее время роста не произошло. В январе — марте доля премиальных брендов авто составила по стране 0,5 от общего числа продаж. Согласно проведенному анализу, средняя стоимость премиум-автомобилей с пробегом до трех лет в первом квартале 2024 года практически не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом и составила около семи миллионов рублей. Аналитики платформы выяснили среднюю стоимость популярных марок машин. Исследование показало, что Zeekr 1 (с долей продаж в 30,77%) обходился челябинцам в 6,67 млн рублей, BMW X5 (доля 15,38%) стоила чуть больше 13 млн рублей, BMW X3 (с долей 7,69%) — 7,17 млн. Дороже всего покупателям обходился Mercedes-Benz G-класса AMG. За автомобиль продавцы в среднем просили 31,5 млн рублей. При этом Mercedes-Benz GLA-класса и GLC-класс Coupe стоили по семь миллионов. Доли продаж машин за пределами тройки лидеров были равнозначны и составляли 3,85%.