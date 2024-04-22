Челябинцев напугали звуки взрывов

Жителей Ленинского района Челябинска утром 22 апреля напугали звуки взрывов. В пресс-службе регионального ГУ МЧС уточнили, что один из заводов предупреждал об утилизации отходов.
«Сегодня, 22 апреля с 9-00 до 12-00 на одном из предприятий Челябинска в рамках технологического процесса запланированы работы по утилизации отходов производства. Просим население не беспокоиться», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Технологический процесс в Челябинске систематически возобновляется с 26 марта. Утилизация отходов была запланирована несколькими предприятиями города.
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