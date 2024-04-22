Челябинцев напугали звуки взрывов

МЧС: один из заводов Челябинска предупредил о технологических процессах

22 апреля 2024 в 11:59 Размер текста - 17 +

На одном из предприятий Челябинска идет технологический процесс утилизации отходов Фото: Георгий Бергал © URA.RU Жителей Ленинского района Челябинска утром 22 апреля напугали звуки взрывов. В пресс-службе регионального ГУ МЧС уточнили, что один из заводов предупреждал об утилизации отходов. «Сегодня, 22 апреля с 9-00 до 12-00 на одном из предприятий Челябинска в рамках технологического процесса запланированы работы по утилизации отходов производства. Просим население не беспокоиться», — сообщили в пресс-службе ведомства. Технологический процесс в Челябинске систематически возобновляется с 26 марта. Утилизация отходов была запланирована несколькими предприятиями города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей Ленинского района Челябинска утром 22 апреля напугали звуки взрывов. В пресс-службе регионального ГУ МЧС уточнили, что один из заводов предупреждал об утилизации отходов. «Сегодня, 22 апреля с 9-00 до 12-00 на одном из предприятий Челябинска в рамках технологического процесса запланированы работы по утилизации отходов производства. Просим население не беспокоиться», — сообщили в пресс-службе ведомства. Технологический процесс в Челябинске систематически возобновляется с 26 марта. Утилизация отходов была запланирована несколькими предприятиями города.