Челябинцев напугали звуки взрывов

МЧС: один из заводов Челябинска предупредил о технологических процессах
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Взрыв газа в жилом доме в г. Балашиха. Москва, мчс, последствия взрыва, скорая помошь
На одном из предприятий Челябинска идет технологический процесс утилизации отходов Фото:

Жителей Ленинского района Челябинска утром 22 апреля напугали звуки взрывов. В пресс-службе регионального ГУ МЧС уточнили, что один из заводов предупреждал об утилизации отходов.

«Сегодня, 22 апреля с 9-00 до 12-00 на одном из предприятий Челябинска в рамках технологического процесса запланированы работы по утилизации отходов производства. Просим население не беспокоиться», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Технологический процесс в Челябинске систематически возобновляется с 26 марта. Утилизация отходов была запланирована несколькими предприятиями города.

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Жителей Ленинского района Челябинска утром 22 апреля напугали звуки взрывов. В пресс-службе регионального ГУ МЧС уточнили, что один из заводов предупреждал об утилизации отходов. «Сегодня, 22 апреля с 9-00 до 12-00 на одном из предприятий Челябинска в рамках технологического процесса запланированы работы по утилизации отходов производства. Просим население не беспокоиться», — сообщили в пресс-службе ведомства. Технологический процесс в Челябинске систематически возобновляется с 26 марта. Утилизация отходов была запланирована несколькими предприятиями города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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