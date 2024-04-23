Жители Пыть-Яха пожаловались на слив нечистот в жилом микрорайоне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Пыть-Яха (ХМАО) возмутились тем, что местный предприниматель сливает нечистоты из близлежащего дома прямо на улицу жилого микрорайона. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сами жители города.

«Предприниматель купил дом во 2а микрорайоне и решил откачать канализационные воды из этого дома. Закинули шланг, подогнали машину и начали откачивать эту воду просто на соседнюю улицу. Здесь дети ходят, рядом жилые дома. А что будет, когда все растает?» — негодует житель Пыть-Яха. Воду откачивали на протяжении всего дня, поэтому на территории, куда вывели шланг, образовалась внушительная лужа.

Корреспондент URA.RU связался с предпринимателем, которого местные жители обвинили в загрязнении окружающей среды. Бизнесмен заверил, что это грунтовые воды, которые никак не относятся к канализации. «Это вода из подвала гаража — грунтовые воды, которые там скапливаются. Сам дом принадлежит не организации, а физлицу», — уточнил предприниматель.

Ранее URA.RU писало о том, что жители Нефтеюганска записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловались на загрязнение реки Юганская Обь нечистотами. Проверка Следкома ХМАО выявила, что сливами нечистот в протоку занимался АО «Юганскводоканал».