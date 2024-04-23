Владельцы электросамокатов отказались ограничивать их скорость в Екатеринбурге

Депутатам в ответ предложили подумать о развитии городской среды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Владельцы электросамокатов отказались ограничивать скорость в Екатеринбурге. На заседании рабочей группы в гордуме депутат Денис Хаванцев предложил ограничить скорость до 10 км/ч. Трансляция дискуссии велась на сайте думы.

«Первое предложение — ограничить скорость передвижения для данного вида транспорта до 10 километров в час при перемещении по тротуару. Самое главное, по тротуару», — отметил Хаванцев.

«Данные мнения не подтвердили свое право на существование <…> Это рабочая схема — ограничение скорости там, где это нужно. Но закатывать весь город в 10 километров в час там, где нет необходимости — пешеходные переходы, велодорожки, тротуары — лишнее», — сказал представитель кикшерингового сервиса Woosh Айрат Шайдуков. По его словам, производитель изначально устанавливает на самокатах скорость разгона не более 25 км/час для безопасности пользователей. Он предложил депутатам вместо ограничения скорости самокатов расширить тротуары и позаботиться о безопасности жителей города.