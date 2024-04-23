Владельцы электросамокатов отказались ограничивать их скорость в Екатеринбурге

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Депутатам в ответ предложили подумать о развитии городской среды Фото:

Владельцы электросамокатов отказались ограничивать скорость в Екатеринбурге. На заседании рабочей группы в гордуме депутат Денис Хаванцев предложил ограничить скорость до 10 км/ч. Трансляция дискуссии велась на сайте думы.

«Первое предложение — ограничить скорость передвижения для данного вида транспорта до 10 километров в час при перемещении по тротуару. Самое главное, по тротуару», — отметил Хаванцев.

«Данные мнения не подтвердили свое право на существование <…> Это рабочая схема — ограничение скорости там, где это нужно. Но закатывать весь город в 10 километров в час там, где нет необходимости — пешеходные переходы, велодорожки, тротуары — лишнее», — сказал представитель кикшерингового сервиса Woosh Айрат Шайдуков. По его словам, производитель изначально устанавливает на самокатах скорость разгона не более 25 км/час для безопасности пользователей. Он предложил депутатам вместо ограничения скорости самокатов расширить тротуары и позаботиться о безопасности жителей города.

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Владельцы электросамокатов отказались ограничивать скорость в Екатеринбурге. На заседании рабочей группы в гордуме депутат Денис Хаванцев предложил ограничить скорость до 10 км/ч. Трансляция дискуссии велась на сайте думы. «Первое предложение — ограничить скорость передвижения для данного вида транспорта до 10 километров в час при перемещении по тротуару. Самое главное, по тротуару», — отметил Хаванцев. «Данные мнения не подтвердили свое право на существование <…> Это рабочая схема — ограничение скорости там, где это нужно. Но закатывать весь город в 10 километров в час там, где нет необходимости — пешеходные переходы, велодорожки, тротуары — лишнее», — сказал представитель кикшерингового сервиса Woosh Айрат Шайдуков. По его словам, производитель изначально устанавливает на самокатах скорость разгона не более 25 км/час для безопасности пользователей. Он предложил депутатам вместо ограничения скорости самокатов расширить тротуары и позаботиться о безопасности жителей города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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