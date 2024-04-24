Теневой мэр Перми и основатель спортшколы станут почетными гражданами города

Депутат Плотников и создатель спортшкол Алымов станут почетными гражданами Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание думы. Пермь, плотников владимир
Владимир Плотников получит желанный статус почетного гражданина города Фото:

Депутат пермской гордумы Владимир Плотников, которого считают теневым мером краевой столицы, и основатель спортшколы, а также президент пермского отделения союза боевых искусств Александр Алымов получат статусы почетных граждан Перми. Комиссия при главе города рассмотрела их заявки и рекомендовала обоих на получение титула.

«Депутат гордумы Перми Владимир Плотников и президент Российского союза боевых искусств Пермского края Александр Алымов рекомендованы комиссией к получению титула почетного гражданина Перми. Глава Перми Эдуард Соснин внесет их кандидатуры на обсуждение на майском пленарном заседании», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. И Плотников, и Алымов были выдвинуты спортивными сообществами региона.

Ранее URA.RU сообщало, что получить статус почетного гражданина Перми — давнее желание Плотникова. По данным источников агентства, в 2023 году получить этот статус ему не удалось из-за конфликта экс-главы города Алексея Демкина и губернатора региона Дмитрия Махонина.

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Депутат пермской гордумы Владимир Плотников, которого считают теневым мером краевой столицы, и основатель спортшколы, а также президент пермского отделения союза боевых искусств Александр Алымов получат статусы почетных граждан Перми. Комиссия при главе города рассмотрела их заявки и рекомендовала обоих на получение титула. «Депутат гордумы Перми Владимир Плотников и президент Российского союза боевых искусств Пермского края Александр Алымов рекомендованы комиссией к получению титула почетного гражданина Перми. Глава Перми Эдуард Соснин внесет их кандидатуры на обсуждение на майском пленарном заседании», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. И Плотников, и Алымов были выдвинуты спортивными сообществами региона. Ранее URA.RU сообщало, что получить статус почетного гражданина Перми — давнее желание Плотникова. По данным источников агентства, в 2023 году получить этот статус ему не удалось из-за конфликта экс-главы города Алексея Демкина и губернатора региона Дмитрия Махонина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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