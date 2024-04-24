Теневой мэр Перми и основатель спортшколы станут почетными гражданами города

Депутат Плотников и создатель спортшкол Алымов станут почетными гражданами Перми

24 апреля 2024 в 17:55 Размер текста - 17 +

Владимир Плотников получит желанный статус почетного гражданина города Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Депутат пермской гордумы Владимир Плотников, которого считают теневым мером краевой столицы, и основатель спортшколы, а также президент пермского отделения союза боевых искусств Александр Алымов получат статусы почетных граждан Перми. Комиссия при главе города рассмотрела их заявки и рекомендовала обоих на получение титула. «Депутат гордумы Перми Владимир Плотников и президент Российского союза боевых искусств Пермского края Александр Алымов рекомендованы комиссией к получению титула почетного гражданина Перми. Глава Перми Эдуард Соснин внесет их кандидатуры на обсуждение на майском пленарном заседании», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. И Плотников, и Алымов были выдвинуты спортивными сообществами региона. Ранее URA.RU сообщало, что получить статус почетного гражданина Перми — давнее желание Плотникова. По данным источников агентства, в 2023 году получить этот статус ему не удалось из-за конфликта экс-главы города Алексея Демкина и губернатора региона Дмитрия Махонина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат пермской гордумы Владимир Плотников, которого считают теневым мером краевой столицы, и основатель спортшколы, а также президент пермского отделения союза боевых искусств Александр Алымов получат статусы почетных граждан Перми. Комиссия при главе города рассмотрела их заявки и рекомендовала обоих на получение титула. «Депутат гордумы Перми Владимир Плотников и президент Российского союза боевых искусств Пермского края Александр Алымов рекомендованы комиссией к получению титула почетного гражданина Перми. Глава Перми Эдуард Соснин внесет их кандидатуры на обсуждение на майском пленарном заседании», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. И Плотников, и Алымов были выдвинуты спортивными сообществами региона. Ранее URA.RU сообщало, что получить статус почетного гражданина Перми — давнее желание Плотникова. По данным источников агентства, в 2023 году получить этот статус ему не удалось из-за конфликта экс-главы города Алексея Демкина и губернатора региона Дмитрия Махонина.