Bloomberg заявил о риске для доллара из-за конфискации активов России

25 апреля 2024 в 03:48 Размер текста - 17 +

В некоторых странах доллар могут заменить из-за конфискации активов России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экономисты предупреждают о том, что из-за конфискации активов России возможна угроза дедолларизации (замены доллара США в международных операциях валютами других стран). Об этом заявил сотрудник Корнелльского университета Эсвар Прасад. «Усиленное превращение США своей валюты в оружие посредством захвата долларовых резервов заставит соперников задуматься о дедолларизации», — заявил Прасад. Его слова приводит издание Bloomberg. По мнению аналитиков JPMorgan, ускорить процесс замены американской валюты может Китай, хотя на данный момент около 70% платежей в процессе его международной торговли происходит в долларах. Автор книги «Стоимость свободных денег» Паола Субакки отметила, что страны, использующие доллар в своих торговых операциях, должны быть уверены, что их активы не будут «арестованы по прихоти США». Старший геоэкономический аналитик Bloomberg Economics Джерард ДиПиппо подчеркнул, что есть сомнения относительно того, как Вашингтон будет действовать в вопросе конфискации российских активов. По его мнению, США понесли бы любую «премию за риск ареста» самостоятельно, если бы сделали это без аналогичных действий со стороны других стран, входящих в G7. Ранее Конгресс США принял законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Документ поддержали 360 конгрессменов, при этом 58 высказались против, пишет RT. В ответ на законопроект замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что Россия использует все механизмы и инструменты в ответ на возможную конфискацию своих активов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экономисты предупреждают о том, что из-за конфискации активов России возможна угроза дедолларизации (замены доллара США в международных операциях валютами других стран). Об этом заявил сотрудник Корнелльского университета Эсвар Прасад. «Усиленное превращение США своей валюты в оружие посредством захвата долларовых резервов заставит соперников задуматься о дедолларизации», — заявил Прасад. Его слова приводит издание Bloomberg. По мнению аналитиков JPMorgan, ускорить процесс замены американской валюты может Китай, хотя на данный момент около 70% платежей в процессе его международной торговли происходит в долларах. Автор книги «Стоимость свободных денег» Паола Субакки отметила, что страны, использующие доллар в своих торговых операциях, должны быть уверены, что их активы не будут «арестованы по прихоти США». Старший геоэкономический аналитик Bloomberg Economics Джерард ДиПиппо подчеркнул, что есть сомнения относительно того, как Вашингтон будет действовать в вопросе конфискации российских активов. По его мнению, США понесли бы любую «премию за риск ареста» самостоятельно, если бы сделали это без аналогичных действий со стороны других стран, входящих в G7. Ранее Конгресс США принял законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Документ поддержали 360 конгрессменов, при этом 58 высказались против, пишет RT. В ответ на законопроект замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что Россия использует все механизмы и инструменты в ответ на возможную конфискацию своих активов.