Путин оценил продвижение российских брендов

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин отметил, что важна согласованность в работе российских брендов Фото:

Президент России Владимир Путин подчеркнул успешность продвижения российских брендов и необходимость разработки унифицированных механизмов поддержки. Об этом он заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Мне кажется, что на протяжении последних полутора лет очень много делали для того, чтобы продвигать российские бренды. Мы видим отдачу очень хорошую», — заявил Путин. Трансляция его выступления шла на телеканале «Росия-24». Он согласился с предложением о дополнении инструментов поддержки конгрессно-выставочной деятельности, подчеркнув важность согласованной работы в данном направлении.

Ранее Путин сообщил, что отечественные производители не должны чувствовать себя чужими в РФ, где создаются все условия для развития бизнеса. По его словам, в условиях санкционного давления российские власти создают все условия для развития.

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Президент России Владимир Путин подчеркнул успешность продвижения российских брендов и необходимость разработки унифицированных механизмов поддержки. Об этом он заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. «Мне кажется, что на протяжении последних полутора лет очень много делали для того, чтобы продвигать российские бренды. Мы видим отдачу очень хорошую», — заявил Путин. Трансляция его выступления шла на телеканале «Росия-24». Он согласился с предложением о дополнении инструментов поддержки конгрессно-выставочной деятельности, подчеркнув важность согласованной работы в данном направлении. Ранее Путин сообщил, что отечественные производители не должны чувствовать себя чужими в РФ, где создаются все условия для развития бизнеса. По его словам, в условиях санкционного давления российские власти создают все условия для развития.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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