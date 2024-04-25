Путин оценил продвижение российских брендов

25 апреля 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил, что важна согласованность в работе российских брендов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подчеркнул успешность продвижения российских брендов и необходимость разработки унифицированных механизмов поддержки. Об этом он заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. «Мне кажется, что на протяжении последних полутора лет очень много делали для того, чтобы продвигать российские бренды. Мы видим отдачу очень хорошую», — заявил Путин. Трансляция его выступления шла на телеканале «Росия-24». Он согласился с предложением о дополнении инструментов поддержки конгрессно-выставочной деятельности, подчеркнув важность согласованной работы в данном направлении. Ранее Путин сообщил, что отечественные производители не должны чувствовать себя чужими в РФ, где создаются все условия для развития бизнеса. По его словам, в условиях санкционного давления российские власти создают все условия для развития. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин подчеркнул успешность продвижения российских брендов и необходимость разработки унифицированных механизмов поддержки. Об этом он заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. «Мне кажется, что на протяжении последних полутора лет очень много делали для того, чтобы продвигать российские бренды. Мы видим отдачу очень хорошую», — заявил Путин. Трансляция его выступления шла на телеканале «Росия-24». Он согласился с предложением о дополнении инструментов поддержки конгрессно-выставочной деятельности, подчеркнув важность согласованной работы в данном направлении. Ранее Путин сообщил, что отечественные производители не должны чувствовать себя чужими в РФ, где создаются все условия для развития бизнеса. По его словам, в условиях санкционного давления российские власти создают все условия для развития.