В Челябинске 1 мая по проспекту Ленина будет перекрыто движение из-за ежегодной легкоатлетической эстафеты. Как будет ходить общественный транспорт в этот день и каких улиц коснутся ограничения — в материале URA.RU.
Какие улицы Челябинска будут перекрыты 1 мая
Движение транспорта по проспекту Ленина от площади Революции до пересечения с улицей Лесопарковой будет перекрыто с 8:00 до 15:00
Водителям стоит обратить внимание на то, что проспект Ленина образует несколько перекрестков, по которым движения также будет ограничено. На улице, где организован забег, находятся следующие перекрестки:
- пр. Ленина — ул. Цвиллинга;
- пр. Ленина — ул. Воровского;
- пр. Ленина — ул. Красная;
- пр. Ленина — пр. Свердловский;
- пр. Ленина — ул. Энгельса.
Изменения маршрута городского транспорта в день эстафеты
- Маршруты изменятся у автобусов: №№2, 4, 14, 15, 22а, 33, 35, 40, 51, 64, 74, 81, 90с, 123, 483;
- У троллейбусов: №№7, 10, 12, 14, 16, 17, 19;
- У трамваев: №2 и №20.
Автобусы будут объезжать перекрытый участок по улицам Тимирязева, Сони Кривой и Труда. Троллейбусы и трамваи также изменят маршрут.
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