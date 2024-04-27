27 апреля 2024

В Челябинске из-за легкоатлетической эстафеты перекроют движение. Карта

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Легкоатлетическая эстафета начнется в 8:00 Фото:

В Челябинске 1 мая по проспекту Ленина будет перекрыто движение из-за ежегодной легкоатлетической эстафеты. Как будет ходить общественный транспорт в этот день и каких улиц коснутся ограничения — в материале URA.RU.

Какие улицы Челябинска будут перекрыты 1 мая

Движение транспорта по проспекту Ленина от площади Революции до пересечения с улицей Лесопарковой будет перекрыто с 8:00 до 15:00

Водителям стоит обратить внимание на то, что проспект Ленина образует несколько перекрестков, по которым движения также будет ограничено. На улице, где организован забег, находятся следующие перекрестки:

  • пр. Ленина — ул. Цвиллинга;
  • пр. Ленина — ул. Воровского;
  • пр. Ленина — ул. Красная;
  • пр. Ленина — пр. Свердловский;
  • пр. Ленина — ул. Энгельса.

Изменения маршрута городского транспорта в день эстафеты

  • Маршруты изменятся у автобусов: №№2, 4, 14, 15, 22а, 33, 35, 40, 51, 64, 74, 81, 90с, 123, 483;
  • У троллейбусов: №№7, 10, 12, 14, 16, 17, 19;
  • У трамваев: №2 и №20.

Автобусы будут объезжать перекрытый участок по улицам Тимирязева, Сони Кривой и Труда. Троллейбусы и трамваи также изменят маршрут.

Перекрытие движения в Челябинске 1 мая
Перекрытие движения в Челябинске 1 мая

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В Челябинске 1 мая по проспекту Ленина будет перекрыто движение из-за ежегодной легкоатлетической эстафеты. Как будет ходить общественный транспорт в этот день и каких улиц коснутся ограничения — в материале URA.RU. Какие улицы Челябинска будут перекрыты 1 мая Движение транспорта по проспекту Ленина от площади Революции до пересечения с улицей Лесопарковой будет перекрыто с 8:00 до 15:00 Водителям стоит обратить внимание на то, что проспект Ленина образует несколько перекрестков, по которым движения также будет ограничено. На улице, где организован забег, находятся следующие перекрестки: Изменения маршрута городского транспорта в день эстафеты Автобусы будут объезжать перекрытый участок по улицам Тимирязева, Сони Кривой и Труда. Троллейбусы и трамваи также изменят маршрут.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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