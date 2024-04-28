28 апреля 2024

Топ недвижимости, которую екатеринбуржцы выберут летом

© Служба новостей «URA.RU»
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В конце апреля замечен высокий спрос на аренду недвижимости Фото:

Чаще всего летом екатеринбуржцы будут арендовать студии, однокомнатные квартиры и загородные дома. Такие выводы уже сейчас можно сделать на основе данных в конце апреля 2024 года: объем предложения квартир вырос на 32%, загородных домов — 86% (в сравнении с прошлым годом). Прогнозами с URA.RU поделился руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин.

«Жители Екатеринбурга будут выбирать студии и однокомнатные квартиры, благодаря их компактности и удобству. Кроме того, востребованной будет загородная недвижимость, так как размещение в подобных объектах позволяет провести время на свежем воздухе с семьей или большой компанией», — пояснил Кромочкин.

Сейчас посуточная аренда квартир составляет 2400 рублей, в области — 2200 рублей. Что касается краткосрочной аренды частного жилья: в Екатеринбурге средняя стоимость за ночь составила 7700 рублей, в области — 7000 рублей за ночь.

Рост предложений аренды загородных домов в Свердловской области аналитики отмечают в Заречном (в 3 раза), Среднеуральске (в 2,5 раза) и Сысерти (почти в 2 раза). Всего в регионе до 12 мая для бронирования доступно около 2 тысяч домов.

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Чаще всего летом екатеринбуржцы будут арендовать студии, однокомнатные квартиры и загородные дома. Такие выводы уже сейчас можно сделать на основе данных в конце апреля 2024 года: объем предложения квартир вырос на 32%, загородных домов — 86% (в сравнении с прошлым годом). Прогнозами с URA.RU поделился руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин. «Жители Екатеринбурга будут выбирать студии и однокомнатные квартиры, благодаря их компактности и удобству. Кроме того, востребованной будет загородная недвижимость, так как размещение в подобных объектах позволяет провести время на свежем воздухе с семьей или большой компанией», — пояснил Кромочкин. Сейчас посуточная аренда квартир составляет 2400 рублей, в области — 2200 рублей. Что касается краткосрочной аренды частного жилья: в Екатеринбурге средняя стоимость за ночь составила 7700 рублей, в области — 7000 рублей за ночь. Рост предложений аренды загородных домов в Свердловской области аналитики отмечают в Заречном (в 3 раза), Среднеуральске (в 2,5 раза) и Сысерти (почти в 2 раза). Всего в регионе до 12 мая для бронирования доступно около 2 тысяч домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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