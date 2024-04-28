Топ недвижимости, которую екатеринбуржцы выберут летом

29 апреля 2024 в 11:48 Размер текста - 17 +

В конце апреля замечен высокий спрос на аренду недвижимости Фото: Денис Моргунов © URA.RU Чаще всего летом екатеринбуржцы будут арендовать студии, однокомнатные квартиры и загородные дома. Такие выводы уже сейчас можно сделать на основе данных в конце апреля 2024 года: объем предложения квартир вырос на 32%, загородных домов — 86% (в сравнении с прошлым годом). Прогнозами с URA.RU поделился руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин. «Жители Екатеринбурга будут выбирать студии и однокомнатные квартиры, благодаря их компактности и удобству. Кроме того, востребованной будет загородная недвижимость, так как размещение в подобных объектах позволяет провести время на свежем воздухе с семьей или большой компанией», — пояснил Кромочкин. Сейчас посуточная аренда квартир составляет 2400 рублей, в области — 2200 рублей. Что касается краткосрочной аренды частного жилья: в Екатеринбурге средняя стоимость за ночь составила 7700 рублей, в области — 7000 рублей за ночь. Рост предложений аренды загородных домов в Свердловской области аналитики отмечают в Заречном (в 3 раза), Среднеуральске (в 2,5 раза) и Сысерти (почти в 2 раза). Всего в регионе до 12 мая для бронирования доступно около 2 тысяч домов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чаще всего летом екатеринбуржцы будут арендовать студии, однокомнатные квартиры и загородные дома. Такие выводы уже сейчас можно сделать на основе данных в конце апреля 2024 года: объем предложения квартир вырос на 32%, загородных домов — 86% (в сравнении с прошлым годом). Прогнозами с URA.RU поделился руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин. «Жители Екатеринбурга будут выбирать студии и однокомнатные квартиры, благодаря их компактности и удобству. Кроме того, востребованной будет загородная недвижимость, так как размещение в подобных объектах позволяет провести время на свежем воздухе с семьей или большой компанией», — пояснил Кромочкин. Сейчас посуточная аренда квартир составляет 2400 рублей, в области — 2200 рублей. Что касается краткосрочной аренды частного жилья: в Екатеринбурге средняя стоимость за ночь составила 7700 рублей, в области — 7000 рублей за ночь. Рост предложений аренды загородных домов в Свердловской области аналитики отмечают в Заречном (в 3 раза), Среднеуральске (в 2,5 раза) и Сысерти (почти в 2 раза). Всего в регионе до 12 мая для бронирования доступно около 2 тысяч домов.