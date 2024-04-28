Правительство уточнило порядок обеспечения детей жизненно важными лекарствами

Правительство: дети с редкими заболеваниями получат лекарства в течение 5 дней
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Постановление об обеспечении лекарствами детей с редкими болезнями подписал Михаил Мишустин Фото:

Правительство РФ постановило, что дети с редкими (орфанными) заболеваниями должны быть обеспечены необходимыми лекарствами через несколько дней с момента, как было подано соответствующее заявление. Постановление подписано премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.

«Согласно постановлению, дети с орфанными заболеваниями должны быть обеспечены лекарствами из резерва в течение нескольких дней с момента определения такой потребности», — отмечается на официальном сайте правительства страны. Врачебная комиссия должна оформить заявку на лекарства в течение двух дней. Еще через три дня должно быть принято решение о выдаче лекарственного препарата.

В России с 2021 года существует фонд «Круг добра», утвержденный президентом страны Владимиром Путиным. Фонд оказывает медпомощь детям с редкими заболеваниями. В частности, фонд занимается закупкой лекарств, а также технических средств реабилитации. Он получает гранты от правительства, напоминает «Национальная служба новостей». Изменения о сроках предоставления лекарств вступают в силу в мае.

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Правительство РФ постановило, что дети с редкими (орфанными) заболеваниями должны быть обеспечены необходимыми лекарствами через несколько дней с момента, как было подано соответствующее заявление. Постановление подписано премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. «Согласно постановлению, дети с орфанными заболеваниями должны быть обеспечены лекарствами из резерва в течение нескольких дней с момента определения такой потребности», — отмечается на официальном сайте правительства страны. Врачебная комиссия должна оформить заявку на лекарства в течение двух дней. Еще через три дня должно быть принято решение о выдаче лекарственного препарата. В России с 2021 года существует фонд «Круг добра», утвержденный президентом страны Владимиром Путиным. Фонд оказывает медпомощь детям с редкими заболеваниями. В частности, фонд занимается закупкой лекарств, а также технических средств реабилитации. Он получает гранты от правительства, напоминает «Национальная служба новостей». Изменения о сроках предоставления лекарств вступают в силу в мае.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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