Правительство уточнило порядок обеспечения детей жизненно важными лекарствами

Правительство: дети с редкими заболеваниями получат лекарства в течение 5 дней

28 апреля 2024 в 16:22 Размер текста - 17 +

Постановление об обеспечении лекарствами детей с редкими болезнями подписал Михаил Мишустин Фото: Денис Моргунов © URA.RU Правительство РФ постановило, что дети с редкими (орфанными) заболеваниями должны быть обеспечены необходимыми лекарствами через несколько дней с момента, как было подано соответствующее заявление. Постановление подписано премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. «Согласно постановлению, дети с орфанными заболеваниями должны быть обеспечены лекарствами из резерва в течение нескольких дней с момента определения такой потребности», — отмечается на официальном сайте правительства страны. Врачебная комиссия должна оформить заявку на лекарства в течение двух дней. Еще через три дня должно быть принято решение о выдаче лекарственного препарата. В России с 2021 года существует фонд «Круг добра», утвержденный президентом страны Владимиром Путиным. Фонд оказывает медпомощь детям с редкими заболеваниями. В частности, фонд занимается закупкой лекарств, а также технических средств реабилитации. Он получает гранты от правительства, напоминает «Национальная служба новостей». Изменения о сроках предоставления лекарств вступают в силу в мае. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство РФ постановило, что дети с редкими (орфанными) заболеваниями должны быть обеспечены необходимыми лекарствами через несколько дней с момента, как было подано соответствующее заявление. Постановление подписано премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. «Согласно постановлению, дети с орфанными заболеваниями должны быть обеспечены лекарствами из резерва в течение нескольких дней с момента определения такой потребности», — отмечается на официальном сайте правительства страны. Врачебная комиссия должна оформить заявку на лекарства в течение двух дней. Еще через три дня должно быть принято решение о выдаче лекарственного препарата. В России с 2021 года существует фонд «Круг добра», утвержденный президентом страны Владимиром Путиным. Фонд оказывает медпомощь детям с редкими заболеваниями. В частности, фонд занимается закупкой лекарств, а также технических средств реабилитации. Он получает гранты от правительства, напоминает «Национальная служба новостей». Изменения о сроках предоставления лекарств вступают в силу в мае.