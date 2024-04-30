Концерты и танцевальные вечера будут проходить с 16:00 до 18:00 по выходным в парке Гагарина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с 1 мая начались еженедельные танцевальные программы выходного дня с концертами на летнем театре. Люди пришли на концерт не смотря на дождливую погоду, передает корреспондент URA.RU.

«Несмотря на моросящий дождь, на открытие нового сезона программ выходного дня в парке Гагарина собралось немало желающих потанцевать. Теперь по субботам на площадке в парке будут танцы, по воскресеньям там можно будет услышать духовой оркестр», — передает корреспондент URA.RU.

Как ранее сообщили в пресс-службе парка, программы с концертами в летнем театре в парке Гагарина будут проходить по субботам и воскресеньям. Всех желающих ждут на данные мероприятия с 16:00 до 18:00 по местному времени.

В Челябинске с 1 мая начались еженедельные танцевальные программы выходного дня с концертами в летнем театре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Люди пришли на концерт, не смотря на дождливую погоду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU