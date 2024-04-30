30 апреля 2024

В Челябинском парке 1 мая открылся сезон танцев с концертами в летнем театре. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Танцы. Челябинск
Концерты и танцевальные вечера будут проходить с 16:00 до 18:00 по выходным в парке Гагарина Фото:

В Челябинске с 1 мая начались еженедельные танцевальные программы выходного дня с концертами на летнем театре. Люди пришли на концерт не смотря на дождливую погоду, передает корреспондент URA.RU.

«Несмотря на моросящий дождь, на открытие нового сезона программ выходного дня в парке Гагарина собралось немало желающих потанцевать. Теперь по субботам на площадке в парке будут танцы, по воскресеньям там можно будет услышать духовой оркестр», — передает корреспондент URA.RU.

Как ранее сообщили в пресс-службе парка, программы с концертами в летнем театре в парке Гагарина будут проходить по субботам и воскресеньям. Всех желающих ждут на данные мероприятия с 16:00 до 18:00 по местному времени.

Танцы. Челябинск
В Челябинске с 1 мая начались еженедельные танцевальные программы выходного дня с концертами в летнем театре
Фото:
Танцы. Челябинск
Люди пришли на концерт, не смотря на дождливую погоду
Фото:

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В Челябинске с 1 мая начались еженедельные танцевальные программы выходного дня с концертами на летнем театре. Люди пришли на концерт не смотря на дождливую погоду, передает корреспондент URA.RU. «Несмотря на моросящий дождь, на открытие нового сезона программ выходного дня в парке Гагарина собралось немало желающих потанцевать. Теперь по субботам на площадке в парке будут танцы, по воскресеньям там можно будет услышать духовой оркестр», — передает корреспондент URA.RU. Как ранее сообщили в пресс-службе парка, программы с концертами в летнем театре в парке Гагарина будут проходить по субботам и воскресеньям. Всех желающих ждут на данные мероприятия с 16:00 до 18:00 по местному времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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