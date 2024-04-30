В Челябинске с 1 мая начались еженедельные танцевальные программы выходного дня с концертами на летнем театре. Люди пришли на концерт не смотря на дождливую погоду, передает корреспондент URA.RU.
«Несмотря на моросящий дождь, на открытие нового сезона программ выходного дня в парке Гагарина собралось немало желающих потанцевать. Теперь по субботам на площадке в парке будут танцы, по воскресеньям там можно будет услышать духовой оркестр», — передает корреспондент URA.RU.
Как ранее сообщили в пресс-службе парка, программы с концертами в летнем театре в парке Гагарина будут проходить по субботам и воскресеньям. Всех желающих ждут на данные мероприятия с 16:00 до 18:00 по местному времени.
В Челябинске с 1 мая начались еженедельные танцевальные программы выходного дня с концертами в летнем театре
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В Челябинске с 1 мая начались еженедельные танцевальные программы выходного дня с концертами на летнем театре. Люди пришли на концерт не смотря на дождливую погоду, передает корреспондент URA.RU. «Несмотря на моросящий дождь, на открытие нового сезона программ выходного дня в парке Гагарина собралось немало желающих потанцевать. Теперь по субботам на площадке в парке будут танцы, по воскресеньям там можно будет услышать духовой оркестр», — передает корреспондент URA.RU. Как ранее сообщили в пресс-службе парка, программы с концертами в летнем театре в парке Гагарина будут проходить по субботам и воскресеньям. Всех желающих ждут на данные мероприятия с 16:00 до 18:00 по местному времени.