Три молодых челябинца попали в рейтинг Forbes

В список попали видеограф, основатель детской школы и директор по логистике Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Три уроженца Челябинской области занесены в рейтинг российского издания Forbes «30 до 30». Список известных людей до 30 лет разместили на официальном сайте.

«Российский Forbes представляет победителей ежегодного рейтинга „З0 до 30“. Наши герои — те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне», — сообщили на сайте издания.

Среди номинантов «Управления» 28-летний директор по логистике компании AppScience Тимур Гизатуллин родом из Челябинска. В фирму по доставке химических реагентов Гизатуллин пришел в 2021 год, к 2022 оборот компании вырос в четыре раза. В номинацию «Социальные практики» попал уроженец Миасса 27-летний Александр Киселев. Он основал онлайн-школу для детей Redotica. Организация занимается обучением робототехники и IT.

В категории «Мода и дизайн» был отмечен 29-летний Виталий Аванесов из Челябинска. Видеограф и монтажер учился в ЮУрГУ, сейчас он также известен как th32nd. Аванесов создавал ролики для блогера и ведущей Анастасии Ивлеевой, журнала Vogue, брендов Zara, Maje и Jean Paul Gaultier.