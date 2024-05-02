В Челябинске за три месяца резко выросли в цене квартиры в новостройках

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На данный момент стоимость квартир в новостройках составляет 158 тысяч рублей за квадрат Фото:

В Челябинске с 25 января по 25 апреля стоимость квартир в новостройках выросла на 25% до 157 тысяч 800 рублей за квадратный метр. Стоимость квадрата в новых квартирах подорожала на 34 тысячи рублей, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске с 25 января по 25 апреля стоимость квартир в новостройках выросла на 26%. На данный момент средняя цена квадратного метра в новых квартирах составляет 157 тысяч 800 рублей», — следует из данных, размещенных на сайте Restate.

При этом за первый квартал 2024 года квартиры на вторичном рынке в Челябинске подорожали только 2 тысячи 600 рублей за квадратный метр до 99 тысяч 300 рублей. На данный момент минимальная стоимость квартир в Челябинске в среднем составляет 2,5 млн рублей, максимальная — 12 млн рублей за объект.

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В Челябинске с 25 января по 25 апреля стоимость квартир в новостройках выросла на 25% до 157 тысяч 800 рублей за квадратный метр. Стоимость квадрата в новых квартирах подорожала на 34 тысячи рублей, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске с 25 января по 25 апреля стоимость квартир в новостройках выросла на 26%. На данный момент средняя цена квадратного метра в новых квартирах составляет 157 тысяч 800 рублей», — следует из данных, размещенных на сайте Restate. При этом за первый квартал 2024 года квартиры на вторичном рынке в Челябинске подорожали только 2 тысячи 600 рублей за квадратный метр до 99 тысяч 300 рублей. На данный момент минимальная стоимость квартир в Челябинске в среднем составляет 2,5 млн рублей, максимальная — 12 млн рублей за объект.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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