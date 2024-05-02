В Челябинске за три месяца резко выросли в цене квартиры в новостройках

02 мая 2024 в 18:35 Размер текста - 17 +

На данный момент стоимость квартир в новостройках составляет 158 тысяч рублей за квадрат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с 25 января по 25 апреля стоимость квартир в новостройках выросла на 25% до 157 тысяч 800 рублей за квадратный метр. Стоимость квадрата в новых квартирах подорожала на 34 тысячи рублей, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске с 25 января по 25 апреля стоимость квартир в новостройках выросла на 26%. На данный момент средняя цена квадратного метра в новых квартирах составляет 157 тысяч 800 рублей», — следует из данных, размещенных на сайте Restate. При этом за первый квартал 2024 года квартиры на вторичном рынке в Челябинске подорожали только 2 тысячи 600 рублей за квадратный метр до 99 тысяч 300 рублей. На данный момент минимальная стоимость квартир в Челябинске в среднем составляет 2,5 млн рублей, максимальная — 12 млн рублей за объект. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске с 25 января по 25 апреля стоимость квартир в новостройках выросла на 25% до 157 тысяч 800 рублей за квадратный метр. Стоимость квадрата в новых квартирах подорожала на 34 тысячи рублей, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске с 25 января по 25 апреля стоимость квартир в новостройках выросла на 26%. На данный момент средняя цена квадратного метра в новых квартирах составляет 157 тысяч 800 рублей», — следует из данных, размещенных на сайте Restate. При этом за первый квартал 2024 года квартиры на вторичном рынке в Челябинске подорожали только 2 тысячи 600 рублей за квадратный метр до 99 тысяч 300 рублей. На данный момент минимальная стоимость квартир в Челябинске в среднем составляет 2,5 млн рублей, максимальная — 12 млн рублей за объект.