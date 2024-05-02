Путин объявил благодарность дорожникам из ХМАО

Путин поблагодарил дорожников из ХМАО за строительство автомагистрали Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин объявил благодарность трем сотрудникам Строительного управления № 967 из Ханты-Мансийска — компании, которая занимается строительством автодорог в ХМАО. Распоряжение о поощрении машинистов спецтехники размещено на портале для публикации нормативно-правовых актов.

«Распоряжение президента Российской Федерации о поощрении. За вклад в реализацию проекта строительства автомобильной дороги М-12 „Восток“ и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ машинисту бульдозера Ревалу Авазову, машинисту погрузчика Андрею Рожину, машинисту перегружателя асфальтобетона ООО „Строительное управление № 967“, — гласит официальный документ».

Ранее URA.RU писало, что Путин вручил награду сотруднику госкомпании «Северавтодор» из ХМАО. Начальник отдела спецпроектов Владислав Лунев получил Почетную грамоту.