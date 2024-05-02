Путин объявил благодарность дорожникам из ХМАО

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Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, путин владимир
Путин поблагодарил дорожников из ХМАО за строительство автомагистрали Фото:

Президент России Владимир Путин объявил благодарность трем сотрудникам Строительного управления № 967 из Ханты-Мансийска — компании, которая занимается строительством автодорог в ХМАО. Распоряжение о поощрении машинистов спецтехники размещено на портале для публикации нормативно-правовых актов.

«Распоряжение президента Российской Федерации о поощрении. За вклад в реализацию проекта строительства автомобильной дороги М-12 „Восток“ и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ машинисту бульдозера Ревалу Авазову, машинисту погрузчика Андрею Рожину, машинисту перегружателя асфальтобетона ООО „Строительное управление № 967“, — гласит официальный документ».

Ранее URA.RU писало, что Путин вручил награду сотруднику госкомпании «Северавтодор» из ХМАО. Начальник отдела спецпроектов Владислав Лунев получил Почетную грамоту.

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Президент России Владимир Путин объявил благодарность трем сотрудникам Строительного управления № 967 из Ханты-Мансийска — компании, которая занимается строительством автодорог в ХМАО. Распоряжение о поощрении машинистов спецтехники размещено на портале для публикации нормативно-правовых актов. «Распоряжение президента Российской Федерации о поощрении. За вклад в реализацию проекта строительства автомобильной дороги М-12 „Восток“ и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ машинисту бульдозера Ревалу Авазову, машинисту погрузчика Андрею Рожину, машинисту перегружателя асфальтобетона ООО „Строительное управление № 967“, — гласит официальный документ». Ранее URA.RU писало, что Путин вручил награду сотруднику госкомпании «Северавтодор» из ХМАО. Начальник отдела спецпроектов Владислав Лунев получил Почетную грамоту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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