03 мая 2024
02 мая 2024

Махонин пообещал немного передвинуть стелу на площади в Перми

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Рабочая поездка губернатора Пермского края на строительство зоопарка. Пермь, махонин дмитрий
Махонин подчеркнул, что важно сохранить стелу на площади Гайдара Фото:

Стелу на площади Гайдара в Перми придется немного передвинуть, но она сохранится как объект городской среды. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Стела на площади Гайдара сохранится. Потом, исходя из строительных потребностей, мы ее немножко передвинем», — передает телекомпания «Ветта» слова Махонина.

Возле железнодорожного вокзала в Перми стела в честь 250-летия города была воздвигнута в семидесятых годах прошлого века. В ее создании участвовал скульптор Константин Собакин.

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Стелу на площади Гайдара в Перми придется немного передвинуть, но она сохранится как объект городской среды. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Стела на площади Гайдара сохранится. Потом, исходя из строительных потребностей, мы ее немножко передвинем», — передает телекомпания «Ветта» слова Махонина. Возле железнодорожного вокзала в Перми стела в честь 250-летия города была воздвигнута в семидесятых годах прошлого века. В ее создании участвовал скульптор Константин Собакин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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