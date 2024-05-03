Махонин пообещал немного передвинуть стелу на площади в Перми

Махонин подчеркнул, что важно сохранить стелу на площади Гайдара
Стелу на площади Гайдара в Перми придется немного передвинуть, но она сохранится как объект городской среды. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«Стела на площади Гайдара сохранится. Потом, исходя из строительных потребностей, мы ее немножко передвинем», — передает телекомпания «Ветта» слова Махонина.
Возле железнодорожного вокзала в Перми стела в честь 250-летия города была воздвигнута в семидесятых годах прошлого века. В ее создании участвовал скульптор Константин Собакин.
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