Директор пермской фирмы оказался на скамье подсудимых из-за софта без лицензии

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Суд вынес директору приговор
Суд вынес директору приговор Фото:

Директор ООО «Протон» из Перми стал фигурантом уголовного дела. В его компании использовался нелицензионный софт. Об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

«Установлено, что на рабочих компьютерах сотрудников ООО «Протон» был установлен софт, не имеющий лицензии. Стоимость незаконно использованных программ составила 4,4 млн рублей. в отношении директора компании было возбуждено уголовное дело», — сообщили в ведомстве.

Суд рассмотрел все обстоятельства дела и признан мужчину виновным. Ему назначено условное наказание сроком на 2 года. Еще в течение двух лет у пермяка будет испытательный срок.

й, ООО 

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Директор ООО «Протон» из Перми стал фигурантом уголовного дела. В его компании использовался нелицензионный софт. Об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. «Установлено, что на рабочих компьютерах сотрудников ООО «Протон» был установлен софт, не имеющий лицензии. Стоимость незаконно использованных программ составила 4,4 млн рублей. в отношении директора компании было возбуждено уголовное дело», — сообщили в ведомстве. Суд рассмотрел все обстоятельства дела и признан мужчину виновным. Ему назначено условное наказание сроком на 2 года. Еще в течение двух лет у пермяка будет испытательный срок. й, ООО 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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