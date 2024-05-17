Директор пермской фирмы оказался на скамье подсудимых из-за софта без лицензии

Директор ООО «Протон» из Перми стал фигурантом уголовного дела. В его компании использовался нелицензионный софт. Об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.
«Установлено, что на рабочих компьютерах сотрудников ООО «Протон» был установлен софт, не имеющий лицензии. Стоимость незаконно использованных программ составила 4,4 млн рублей. в отношении директора компании было возбуждено уголовное дело», — сообщили в ведомстве.
Суд рассмотрел все обстоятельства дела и признан мужчину виновным. Ему назначено условное наказание сроком на 2 года. Еще в течение двух лет у пермяка будет испытательный срок.
й, ООО
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