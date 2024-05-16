16 мая 2024

В Перми возбудили уголовное дело из-за массовой драки у бара

© Служба новостей «URA.RU»
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Участникам драки грозит тюремный срок или штраф
Участникам драки грозит тюремный срок или штраф Фото:

В Перми возбудили уголовное дело по факту массовой драки у заведения Story Bar. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«О драке на улице Ленина возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ», — сообщили в пресс-службе. Участникам потасовки может грозить наказание в виде лишения свободы до семи лет, штраф от полумиллиона до миллиона рублей или принудительные работы до пяти лет.

Ранее URA.RU рассказало, что в социальных сетях появилось видео массовой драки у бара на улице Ленина. Один из нападавших избивал пострадавших битой.

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В Перми возбудили уголовное дело по факту массовой драки у заведения Story Bar. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «О драке на улице Ленина возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ», — сообщили в пресс-службе. Участникам потасовки может грозить наказание в виде лишения свободы до семи лет, штраф от полумиллиона до миллиона рублей или принудительные работы до пяти лет. Ранее URA.RU рассказало, что в социальных сетях появилось видео массовой драки у бара на улице Ленина. Один из нападавших избивал пострадавших битой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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